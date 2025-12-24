Запланована подія 2

Два финучреждения остались без лицензий НБУ: что известно

НБУ
Решением НБУ отозваны лицензии у двух финансовых компаний / НБУ

Национальный банк Украины по собственным заявлениям учреждений отозвал лицензии у двух небанковских финансовых компаний и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины отозвал лицензии у двух небанковских финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Речь идет о таких компаниях:

  • ООО "ФК "Днепрофинансгруп", которое осуществляло деятельность по факторингу;
  • ПО "ООО "Климко" и компания "Ломбард Капитал", что предоставляло средства и банковские металлы в кредит в форме ломбардных кредитов.

В соответствии с пунктом 826 главы 76 раздела XII Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 года № 199 (с изменениями), указанные учреждения исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с предоставлением финансовых услуг.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 декабря 2025 года.

Что известно о компаниях?

Согласно данным YouContol, юридическое лицо ООО "ФК "Днепрофинансгруп" зарегистрировано в 2016 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 10,77 млн грн.

Основной вид деятельности: Предоставление других финансовых услуг, не связанных со страхованием и пенсионным обеспечением.

Дополнительные виды деятельности:

  • осуществление других видов денежного посредничества;
  • предоставление услуг финансового лизинга;
  • проведение других видов кредитования.

Бенефицирный владелец – Бруякин Вадим.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ПО "Ломбард Капитал" было зарегистрировано в 2004 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 10,42 грн.

Основным видом деятельности является предоставление других видов кредитования.

Бенефицирный владелец – Приходько Елена.

Напомним, 1 декабря НБУ выявил нарушение требований законодательства в сфере потребительского кредитования со стороны ООО "ФК "Есть деньги". На финкомпанию наложены штрафы более чем в 2,8 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько