НБУ розширив ліцензію страховій компанії: що відомо

Національний банк України погодив розширення ліцензії страховій компанії “Схід -Захід”, надавши їй право здійснювати страхування відповідальності перед третіми особами.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

НБУ розширив ліцензію страховику

Рішення ухвалено на підставі заяви компанії. Воно передбачає надання дозволу на розширення ліцензії за класом страхування 13 - "Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)".

Зокрема, йдеться про страхування відповідальності перед третіми особами, за винятком відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути завдана внаслідок ядерного інциденту. Діяльність за цим видом страхування здійснюватиметься з урахуванням обмежень та особливостей, що дозволяють застосовувати спрощений підхід до розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

Згідно зі звітністю страхової компанії "Схід-Захід" за дев’ять місяців 2025 року, основну частину страхових платежів - 99% - забезпечили фізичні особи, тоді як частка юридичних осіб становила 1%. Ключовим напрямом діяльності компанії залишається страхування майна, за винятком страхування сільськогосподарської продукції, яке формує 99% страхового портфеля.

Упродовж зазначеного періоду обсяг страхових премій становив 12,8 млн грн, а страхові резерви - 9,6 млн грн. Водночас обсяг страхових виплат за дев’ять місяців 2025 року зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Що відомо про страховика?

Згідно з даними Opendatbot, юридична особа ТДВ СК "Схід -Захід" було зареєстровано в 2005 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 37, 6 млн грн.

Основним напрямом діяльності компанії є здійснення інших видів страхування, за винятком страхування життя. Крім того, компанія провадить діяльність у сфері перестрахування, а також співпрацює зі страховими агентами та брокерами.

Керівником компанії є Олександра Лапінська.

Власниками страхової компанії є Олег Черняк та Євгеній Бастрикін. Олег Черняк володіє контрольним пакетом у статутному капіталі компанії та є її кінцевим бенефіціарним власником. Частка Євгенія Бастрикіна у статутному капіталі є міноритарною.

Хто такі страховики?

Страховики — це юридичні або фізичні особи, які надають страхові послуги, тобто укладають страхові договори та беруть на себе фінансову відповідальність за відшкодування збитків або виплату страхових сум у разі настання певних подій.

Простіше: страховик — це компанія або організація, яка продає страхові поліси і виплачує гроші клієнтам, коли трапляється подія, на яку оформлено страхування.

Основні види діяльності:

Страхування майна (квартир, автомобілів, підприємств).

Страхування життя та здоров’я.

Страхування відповідальності (наприклад, медичної чи професійної).

Страхування ризиків підприємницької діяльності.

Страховики також інвестують отримані страхові внески, щоб покривати майбутні виплати та отримувати дохід.

Нагадаємо, НБУ оштрафував страховка - ПрАТ “Українська транспортна страхова компанія” на 64 000 грн за несвоєчасне подання звітності відповідно до правил НБУ.