Не только крюинг: как Marine MAN строит цифровую экосистему для судоходной отрасли

Судоходство — одна из самых консервативных индустрий мира. Флот становится всё более цифровым и подключённым, но сам процесс найма экипажей за последние двадцать лет почти не изменился: посредники-агенты, комиссии за каждого моряка и почтовый ящик, переполненный PDF-резюме, которые приходится сортировать вручную. На фоне глобального дефицита офицерского состава такая неэффективность стоит судовладельцам и времени, и денег.

Международная компания Marine MAN, работающая на рынке более 25 лет и имеющая офис в Украине, предлагает отрасли иной подход. Её платформа JobMarineMan.com — это цифровая экосистема морского рекрутинга, которая соединяет судовладельцев и моряков напрямую, без классических посреднических комиссий.

Важно понимать: Marine MAN — это не только крюинг. Компания работает как полноценный партнёр судоходного бизнеса: берёт суда под техническое управление безопасностью в качестве DOC Holder (ISM/ISPS/MLC), обеспечивает полный крю-менеджмент, расчёт заработной платы экипажей, оформление документов государства флага и страхование. Платформа стала цифровой надстройкой над этой операционной базой — и именно это отличает её от типичных джоб-бордов.

В основе JobMarineMan — база из почти 200 тысяч моряков, накопленная за два десятилетия работы, и инструменты, привычные для берегового HR, но до сих пор редкие в море: структурированный поиск кандидатов по рангу, типу двигателя и уровню английского, шортлисты, кадровый резерв из проверенных членов экипажа. Ежедневно платформу посещают более 3 000 пользователей со всего мира, которые просматривают вакансии для моряков — от капитанов и старших механиков до рядового состава.

Для судовладельцев предусмотрены и дополнительные сервисы: бесплатный доступ к техническим данным более 120 000 судов, рассылки экипажам через WhatsApp и Telegram, а также раздел бренда работодателя с аудиторией более 100 000 морских специалистов. До конца года компания обещает запустить AI-инструмент, который автоматизирует отбор резюме и будет формировать шортлисты проверенных кандидатов.

Модель монетизации построена на стороне бизнеса: для моряков регистрация и трудоустройство полностью бесплатны — платят судовладельцы за доступ к инструментам платформы. Первым 50 компаниям, которые зарегистрируются до конца года, Marine MAN предоставляет полный доступ бесплатно.

Для Украины это показательный кейс: отечественная морская экспертиза, умноженная на цифровые технологии, превращается в глобальный B2B-продукт в отрасли, которая десятилетиями ждала диджитализации.