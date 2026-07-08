Не лише крюїнг: як Marine MAN будує цифрову екосистему для судноплавної галузі

Судноплавство — одна з найконсервативніших індустрій світу. Флот стає дедалі більш цифровим і підключеним, але сам процес найму екіпажів за останні двадцять років майже не змінився: посередники-агенти, комісії за кожного моряка та скринька, переповнена PDF-резюме, які доводиться сортувати вручну. На тлі глобального дефіциту офіцерського складу така неефективність коштує судновласникам і часу, і грошей.

Міжнародна компанія Marine MAN, що працює на ринку понад 25 років і має офіс в Україні, пропонує галузі інший підхід. Її платформа JobMarineMan.com — це цифрова екосистема морського рекрутингу, яка з'єднує судновласників і моряків напряму, без класичних посередницьких комісій.

Важливо розуміти: Marine MAN — це не лише крюїнг. Компанія працює як повноцінний партнер судноплавного бізнесу: бере судна під технічне управління безпекою як DOC Holder (ISM/ISPS/MLC), забезпечує повний крю-менеджмент, розрахунок заробітної плати екіпажів, оформлення документів держави прапора та страхування. Платформа стала цифровою надбудовою над цією операційною базою — і саме це відрізняє її від типових job-бордів.

В основі JobMarineMan — база з майже 200 тисяч моряків, накопичена за два десятиліття роботи, та інструменти, звичні для берегового HR, але досі рідкісні в морі: структурований пошук кандидатів за рангом, типом двигуна та рівнем англійської, шортлисти, кадровий резерв із перевірених членів екіпажу. Щодня платформу відвідують понад 3 000 користувачів з усього світу, які переглядають вакансії для моряків — від капітанів і старших механіків до рядового складу.

Для судновласників передбачені й додаткові сервіси: безкоштовний доступ до технічних даних понад 120 000 суден, розсилки екіпажам через WhatsApp і Telegram, а також розділ бренду роботодавця з аудиторією понад 100 000 морських фахівців. До кінця року компанія обіцяє запустити AI-інструмент, який автоматизує відбір резюме та формуватиме шортлисти перевірених кандидатів.

Модель монетизації побудована на боці бізнесу: для моряків реєстрація та працевлаштування повністю безкоштовні — платять судновласники за доступ до інструментів платформи. Першим 50 компаніям, які зареєструються до кінця року, Marine MAN надає повний доступ безкоштовно.

Для України це показовий кейс: вітчизняна морська експертиза, помножена на цифрові технології, перетворюється на глобальний B2B-продукт у галузі, яка десятиліттями чекала на діджиталізацію.