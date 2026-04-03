Не только зерно: агрохолдинг "Олимп" покупает активы по добыче песка и производству кирпича

Агрохолдинг Олимп получил контроль над агрокомпанией Черкасской области. Фото: Одесская ОВА

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение входящей в структуру агрохолдинга "Олимп" компании "Олимп-Агро" на приобретение контрольного пакета акций ООО "Дзензелевское" (Черкасская область). Соглашение позволит покупателю получить более 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Диверсификация активов: агро и стройматериалы

ООО "Дзензелевское", которое становится частью холдинга "Олимп", кроме традиционного выращивания зерновых и масличных культур имеет лицензии на добычу песка и мощности по производству кирпича. Уставный капитал компании составляет 35,7 млн. грн.

Финансовые показатели объекта за 2025 год:

  • 339,5 млн грн - выручка предприятия (+20% к предыдущему году);
  • 7,9 млн грн – чистая прибыль.

К моменту сделки конечным владельцем компании числилась Ольга Северин через частное предприятие "Северин".

Финансовое состояние покупателя и стратегия холдинга

Непосредственным покупателем выступает Олимп-Агро (Житомирская обл.). Несмотря на то, что основная компания холдинга "Олимп" в 2025 году продемонстрировала снижение выручки с 1,3 млрд грн до 543 млн грн, подразделение "Олимп-Агро" показало рост. Его выручка увеличилась на 5,2% (до 548,6 млн. грн.), а прибыль составила 354,2 млн. грн.

В то же время, аналитики обращают внимание на рост финансовых обязательств покупателя — за год они увеличились почти в 2,7 раза, достигнув 223,3 млн грн.

Напомним, ранее агрохолдинг Kernel приобрел компанию Enselco Holding Limited за $348 млн. Продавец – мажоритарный владелец Kernel Андрей Веревский. Вместе с этой покупкой, земельный банк Kernel пополнился на 190 тыс. га.

Автор:
Максим Кольц