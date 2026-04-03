Не лише зерно: агрохолдинг "Олімп" купує активи з видобутку піску та виробництва цегли

Агрохолдинг Олімп отримав контроль над агрокомпанією на Черкащині. Фото: Одеська ОВА

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії "Олімп-Агро", що входить до структури агрохолдингу "Олімп", на придбання контрольного пакета акцій ТОВ "Дзензелівське" (Черкаська область). Угода дозволить покупцю отримати понад 50% голосів у вищому органі управління підприємства.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у повідомленні пресслужби АМКУ.

Диверсифікація активів: агро та будматеріали

ТОВ "Дзензелівське", яке стає частиною холдингу "Олімп", окрім традиційного вирощування зернових та олійних культур, має ліцензії на видобуток піску та потужності з виробництва цегли. Статутний капітал компанії складає 35,7 млн грн.

Фінансові показники об'єкта за 2025 рік:

  • 339,5 млн грн — виручка підприємства (+20% до попереднього року);
  • 7,9 млн грн — чистий прибуток.

До моменту угоди кінцевим власником компанії значилася Ольга Северін через приватне підприємство "Северін".

Фінансовий стан покупця та стратегія холдингу

Безпосереднім покупцем виступає "Олімп-Агро" (Житомирська обл.). Попри те, що основна компанія холдингу "Олімп" у 2025 році продемонструвала зниження виручки з 1,3 млрд грн до 543 млн грн, підрозділ "Олімп-Агро" показав зростання. Його виручка збільшилася на 5,2% (до 548,6 млн грн), а прибуток склав 354,2 млн грн.

Водночас аналітики звертають увагу на зростання фінансових зобов'язань покупця — за рік вони збільшилися майже у 2,7 раза, сягнувши 223,3 млн грн.

Нагадаємо, раніше агрохолдинг Kernel придбав компанію Enselco Holding Limited за $348 млн. Продавець — мажоритарний власник Kernel Андрій Веревський. Разом із цією покупкою земельний банк Kernel поповнився на 190 тис. га.

Автор:
Максим Кольц