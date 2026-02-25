Запланована подія 2

Нефть взлетела до семимесячного максимума: угроза войны между США и Ираном удерживает цены на пике

Нефть
Цена на нефть продолжает расти / Depositphotos

Цены на нефть в среду, 25 февраля, зафиксировались вблизи семимесячных максимумов из-за угрозы военного конфликта между США и Ираном, который может нарушить поставки сырья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По состоянию на утро среды фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6%, достигнув отметки в $71,20 за баррель. Американская нефть WTI продемонстрировала аналогичную динамику, поднявшись до $66,01.

Оба контракта содержатся у самых высоких уровней с лета прошлого года, реагируя на размещение военных сил США в регионе.

Переговоры в Женеве и ультиматумы Трампа

В центре внимания — третий раунд переговоров между представителями США и Ирана, который состоится в четверг в Женеве.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение возможно, но только при условии приоритета дипломатии. Дональд Трамп уже предупредил о "очень плохих последствиях" в случае отказа Ирана от уступок ядерной и ракетной программам.

Стратеги банка ING отмечают, что неопределенность вынуждает рынок учитывать значительную премию за риск, делая цены сверхчувствительными к любым новостям из Женевы.

Военная эскалация

Напряженность усиливается информацией о том, что Иран ускорил переговоры с Китаем по закупке противокорабельных крылатых ракет. Эти системы могут быть направлены против военно-морских сил США, которые сейчас сосредоточены у иранского побережья.

Эксперты отмечают, что усиление ударных возможностей Тегерана создает прямую угрозу навигации в ключевом регионе-производителе нефти.

Несмотря на геополитическое ралли, фундаментальные данные свидетельствуют об избытке сырья. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю выросли на значительные 11,43 миллиона баррелей.

Это существенно превышает прогнозы и указывает, что мировое предложение сейчас опережает потребление.

Напомним, мировые цены на нефть 23 февраля снизились примерно на 1%. Причинами падения стали ожидания нового раунда ядерных переговоров между США и Ираном, что снизило градус напряжения на Ближнем Востоке, а также неожиданное решение Дональда Трампа по поводу очередного повышения импортных тарифов.

Автор:
Татьяна Бессараб