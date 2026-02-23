Цены на нефть упали из-за новых договоренностей США и Ирана и неопределенности пошлины Трампа

Мировые цены на нефть снизились примерно на 1%. Причинами падения стали ожидания нового раунда ядерных переговоров между США и Ираном, что снизило градус напряжения на Ближнем Востоке, а также неожиданное решение Дональда Трампа по поводу очередного повышения импортных тарифов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

В понедельник утром фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 76 центов, или 1,06%, до 71 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 75 центов, или 1,10%, до 65,75 доллара.

Главной причиной такой динамики стало заявление президента Трампа о повышении временного тарифа на импорт из всех стран с 10 до 15%. Это решение было объявлено после того, как Верховный суд США заблокировал предварительную тарифную программу президента.

Аналитики рынка отмечают, что подобные шаги усиливают опасения по поводу замедления мирового экономического роста и, как следствие, падения спроса на топливо.

На фоне этих событий Китай уже приступил к полной оценке ситуации и призвал Вашингтон отказаться от односторонних ограничений.

Разряжение на Ближнем Востоке

Снижение цен также подогревается новостями о предстоящем третьем раунде переговоров по ядерной программе Ирана, который должен состояться в четверг в Женеве.

Оман, выступающий посредником в процессе, подтвердил готовность сторон к диалогу. Более того, чиновники в Тегеране заявляют о возможности уступок в обмен на отмену санкций.

Это существенно ослабило премию за риск, которая на прошлой неделе подтолкнула цены вверх более чем на 5% из-за угрозы прямого военного конфликта.

Прогнозы и будущие риски

Согласно оценкам Goldman Sachs, мировой рынок нефти в 2026 году может столкнуться с профицитом сырья при отсутствии масштабных сбоев в поставках.

Банк повысил свои краткосрочные прогнозы из-за снижения запасов в развитых странах, однако предостерегает от долгосрочных рисков. Потенциальное смягчение санкций против Ирана и России может привести к разблокированию значительных объемов предложения на рынке, что может привести к падению цен в будущем.

В настоящее время инвесторы продолжают внимательно следить за дипломатическими усилиями в Женеве, которые могут коренным образом изменить ландшафт энергетической безопасности мира.

