Нефть дорожает на фоне концентрации американских войск у Ирана: какими будут цены на украинских АЗС

Мировые цены на нефть выросли на фоне обострения риторики между США и Ираном и сокращения запасов сырья в Америке. На фоне этого оптовые цены на дизель и бензин пошли вверх, а крупные сети АЗС подняли цены на бензин и дизель на 1 грн/л. В случае дальнейшей эскалации конфликта эксперты не исключают более существенного удорожания нефтепродуктов.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли, поскольку инвесторы опасаются военного давления США на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран будут ждать "серьезные последствия", если в течение 10–15 дней не будет достигнуто соглашение по ядерной программе, которое Иран считает мирным, а США — имеющим военные признаки. На фоне этого Иран объявил о планах провести совместные военно-морские учения с Россией. Сообщение появилось через несколько дней после временного закрытия Ормузского пролива для военных маневров.

По состоянию на вечер пятницы, 20 февраля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на апрель подорожали на $0,1 за баррель, или на 0,14%, — до $71,76 за баррель, а мартовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $0,2, $66,48 за баррель. За неделю нефть обеих марок подорожала на 5%.

Рост цен также стимулировал новости о сокращении запасов сырой нефти в США. На прошлой неделе они сократились на 9 млн. баррелей. Кроме того, рынки учитывали избыток предложения, особенно на фоне планов ОПЕК+ возвратиться к увеличению добычи в апреле.

Цены на бензин и дизель на мелких АЗС будут догонять OKKO и WOG

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", оптовые цены на дизтопливо в Украине ощутимо повысились после предыдущего незначительного спада. По состоянию на 20 февраля, по сравнению с 13 февраля, средняя оптовая цена дизеля в Украине выросла на 1,15 грн/л — до 52,54 грн/л. По сравнению с 18 февраля рост составил 1,27 грн/л.

Котировки газойля (основного сырья для производства дизельного горючего) на Лондонской бирже 20 февраля с начала торгов выросли на $5,00/т — до $742,50/т. На валютном рынке фиксировались разнонаправленные изменения: курс доллара вырос до 43,30 грн. (+4 коп.), а евро снизился до 50,92 грн. (–25 коп.), согласно данным Национального банка. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин также несколько выросли во второй половине недели, хотя в течение недели продемонстрировали спад. По состоянию на вечер пятницы, 20 февраля, по сравнению с 18 февраля, средняя цена бензина А-95 выросла на 25 коп./л — до 52,55 грн/л, а по сравнению с 12 февраля бензин подешевел на 71 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 1,3–2,1% накануне 19 февраля: в портах Северо-Западной Европы котировки выросли на $9/т – до $688–712/т, а в Средиземноморье – на $14/т, до $707–723

На АЗС в течение рабочих дней на прошлой неделе цены на топливо оставались условно стабильными со снижением стоимости премиальных марок. По состоянию на 20 февраля, по сравнению с 13 февраля, средняя цена бензина А-95 выросла на 5 коп./л — до 61,62 грн/л, а средняя цена дизтоплива — на 8 коп./л, до 61,41 грн/л. В то же время, за выходные 21–22 февраля крупные сети АЗС OKKO, WOG и Socar повысили цены на дизель и бензин на 1 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, после повышения цен на стелах крупных игроков топливного ритейла на этой неделе следует ожидать повышения цен на бензин на АЗС других сетей также в пределах 1 грн/л . В дальнейшем все зависит от развития событий вокруг американо-иранского конфликта, отмечает бизнесмен.

Если начнется война, сразу же начнет дорожать нефть: цена на сырье поднимется выше $80 за баррель. Если такая цена продержится дольше двух недель, цены на бензин и дизель на украинских АЗС возрастут в пределах 3–5 грн/л — до 68–69 грн/л Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отмечает, что хотя мировой рынок нефти остается профицитным, на цены оказывает давление именно психологический фактор, поэтому они растут из-за ажиотажа.

Цены на газ в опте стабилизируются накануне весны

По данным "Нафторинка", по состоянию на 20 февраля по сравнению с 18 февраля средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 228 грн/т - до 61 747 грн/т. Ключевой игрок, компания "Полтава Газтрейд", повысила цены на 50-1700 грн/т в большинстве регионов.

Средняя цена при самовывозе выросла на 180 грн/т — до 59 875 грн/т. Это также связано с тем, что "Полтава Газтрейд" повысила цены на 50-950 грн/т, предлагая ресурс за 60 000-61 000 грн/т в Волынской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Газ внутренней добычи также умеренно подорожал. На торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 18 февраля партия объемом 150 т была реализована за 58 400 грн/т (с НДС). Это на 200 грн/т дороже по сравнению с предыдущими торгами 11 февраля, когда было реализовано 135 т.

За первые 18 дней февраля среднесуточный импорт LPG уменьшился на 5,9% по сравнению с январем – до 1,8 тыс. т. Автопартии сократились на 6,5% (до 0,50 тыс. т), а морские поступления – на 16,9% (до 1,04 тыс. т). В то же время, объемы железнодорожных поставок выросли вдвое — до 0,26 тыс. т.

На АЗС цены на пропан-бутан оставались в основном неизменными. По состоянию на 20 февраля, по сравнению с 13 февраля, средняя цена газа на АЗС выросла на 4 коп./л — до 38,45 грн/л.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан ожидает, что на этой неделе оптовые цены на сжиженный газ будут оставаться стабильными, поскольку предпосылки для удорожания уже иссякли. В то же время газ на АЗС в течение недели все еще сохраняет потенциал к росту в пределах 30–50 коп./л из-за повышения оптовых цен в предыдущие недели .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 64,99 64,99 39,99 WOG 64,99 64,99 39,98 Socar 64,99 64,99 39,98 Motto 59,99 59,49 36,49 БРСМ-Нафта 58,49 57,99 36,49

Данные: приложения сетей АЗС.