Нафта дорожчає на тлі концентрації американських військ біля Ірану: якими будуть ціни на українських АЗС

Світові ціни на нафту зросли на тлі загострення риторики між США та Іраном і скорочення запасів сировини в Америці. На тлі цього гуртові ціни на дизель і бензин пішли вгору, а великі мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизель на 1 грн/л. У разі подальшої ескалації конфлікту експерти не виключають суттєвішого подорожчання нафтопродуктів.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зросли, оскільки інвестори побоюються військового тиску США на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що на Тегеран чекатимуть "серйозні наслідки", якщо протягом 10–15 днів не буде досягнуто угоди щодо ядерної програми, яку Іран вважає мирною, а США — такою, що має військові ознаки. На тлі цього Іран оголосив про плани провести спільні військово-морські навчання з Росією. Повідомлення з’явилося через кілька днів після тимчасового закриття Ормузької протоки для військових маневрів.

Станом на вечір п’ятниці, 20 лютого, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на квітень здорожчали на $0,1 за барель, або на 0,14%, — до $71,76 за барель, а березневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $0,08, або на 0,12%, — до $66,48 за барель. За тиждень нафта обох марок здорожчала на 5%.

Зростання цін також стимулювали новини про скорочення запасів сирої нафти в США. Минулого тижня вони скоротилися на 9 млн барелів. Крім того, ринки враховували надлишок пропозиції, особливо на тлі планів ОПЕК+ повернутися до збільшення видобутку у квітні.

Ціни на бензин та дизель на дрібних АЗС наздоганятимуть OKKO та WOG

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", гуртові ціни на дизпаливо в Україні відчутно підвищилися після попереднього незначного спаду. Станом на 20 лютого порівняно з 13 лютого середня гуртова ціна дизелю в Україні зросла на 1,15 грн/л — до 52,54 грн/л. Порівняно з 18 лютого зростання склало 1,27 грн/л.

Котирування газойлю (основної сировини для виробництва дизельного пального) на Лондонській біржі 20 лютого від початку торгів зросли на $5,00/т — до $742,50/т. На валютному ринку фіксувалися різноспрямовані зміни: курс долара зріс до 43,30 грн (+4 коп.), а євро знизився до 50,92 грн (–25 коп.), згідно з даними Національного банку. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин також дещо зросли у другій половині тижня, хоча загалом протягом тижня продемонстрували спад. Станом на вечір п’ятниці, 20 лютого, порівняно з 18 лютого середня ціна бензину А-95 зросла на 25 коп./л — до 52,55 грн/л, а порівняно з 12 лютого бензин здешевшав на 71 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 1,3–2,1% напередодні 19 лютого: у портах Північно-Західної Європи котирування зросли на $9/т — до $688–712/т, а в Середземномор’ї — на $14/т, до $707–723/т.

На АЗС протягом робочих днів минулого тижня ціни на пальне залишалися умовно стабільними, зі зниженням вартості преміальних марок. Станом на 20 лютого порівняно з 13 лютого середня ціна бензину А-95 зросла на 5 коп./л — до 61,62 грн/л, а середня ціна дизпалива — на 8 коп./л, до 61,41 грн/л. Водночас за вихідні 21–22 лютого великі мережі АЗС OKKO, WOG та Socar підвищили ціни на дизель та бензин на 1 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, після підвищення цін на стелах великих гравців паливного ритейлу цього тижня варто очікувати підвищення цін на бензин на АЗС інших мереж також у межах 1 грн/л . Надалі все залежатиме від розвитку подій навколо американо-іранського конфлікту, зазначає бізнесмен.

Якщо почнеться війна, одразу ж почне дорожчати нафта: ціна на сировину підніметься вище ніж $80 за барель. Якщо ж така ціна протримається довше двох тижнів, ціни на бензин та дизель на українських АЗС зростуть у межах 3–5 грн/л — до 68–69 грн/л Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зауважує, що хоча світовий ринок нафти залишається профіцитним, на ціни тисне саме психологічний фактор, тож вони зростають через ажіотаж.

Ціни на газ у гурті стабілізуються напередодні весни

За даними "Нафторинку", станом на 20 лютого порівняно з 18 лютого середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 228 грн/т — до 61 747 грн/т. Ключовий гравець, компанія "Полтава Газтрейд", підвищила ціни на 50–1 700 грн/т у більшості регіонів.

Середня ціна за умови самовивозу зросла на 180 грн/т — до 59 875 грн/т. Це також було пов’язано з тим, що "Полтава Газтрейд" підвищила ціни на 50–950 грн/т, пропонуючи ресурс за 60 000–61 000 грн/т у Волинській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Газ внутрішнього видобутку також помірно здорожчав. На торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" 18 лютого партію обсягом 150 т було реалізовано за 58 400 грн/т (з ПДВ). Це на 200 грн/т дорожче порівняно з попередніми торгами 11 лютого, коли було реалізовано 135 т.

За перші 18 днів лютого середньодобовий імпорт LPG зменшився на 5,9% порівняно із січнем — до 1,8 тис. т. Автопартії скоротилися на 6,5% (до 0,50 тис. т), а морські надходження — на 16,9% (до 1,04 тис. т). Водночас обсяги залізничних поставок зросли вдвічі — до 0,26 тис. т.

На АЗС ціни на пропан-бутан залишалися переважно незмінними. Станом на 20 лютого порівняно з 13 лютого середня ціна газу на АЗС зросла на 4 коп./л — до 38,45 грн/л.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан очікує, що цього тижня гуртові ціни на скраплений газ залишатимуться стабільними, оскільки передумови для здорожчання вже вичерпалися. Водночас газ на АЗС протягом тижня все ще зберігає потенціал до зростання в межах 30–50 коп./л через підвищення гуртових цін у попередні тижні .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 64,99 64,99 39,99 WOG 64,99 64,99 39,98 Socar 64,99 64,99 39,98 Motto 59,99 59,49 36,49 БРСМ-Нафта 58,49 57,99 36,49

Дані: застосунки мереж АЗС.