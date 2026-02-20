Загроза конфлікту США та Ірану вперше за три тижні підштовхнула ціни на нафту вгору

Світові ціни на нафту зросли та наблизилися до першого тижневого підвищення за останні три тижні на тлі посилення геополітичної напруги між Вашингтоном та Тегераном. Інвестори занепокоєні можливим загостренням конфлікту.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Нафта вперше за три тижні пішла вгору

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 25 центів, або на 0,4%, - до 71,91 долара за барель, тоді як американська нафта WTI зросла на 31 цент, або на 0,5%, — до 66,74 долара.

Напередодні ціни на нафту сягнули максимального рівня за шість місяців, що стало наслідком поєднання геополітичних ризиків, скорочення запасів у США та побоювань щодо можливих перебоїв із постачанням.

Додаткову підтримку ринку надали дані Управління енергетичної інформації, згідно з якими запаси сирої нафти у США скоротилися на 9 млн барелів на тлі зростання переробки та експорту.

Водночас зростання цін стримували очікування щодо процентних ставок у США. Аналітики зазначають, що жорсткіша монетарна політика може обмежити попит на нафту, попри традиційно позитивний вплив низьких ставок на сировинні ринки.

Геополітика та ключові чинники

Основним драйвером зростання цін стала ескалація напруженості навколо Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що на Тегеран чекатимуть "серйозні наслідки", якщо протягом 10–15 днів не буде досягнуто угоди щодо ядерної програми, яку Іран вважає мирною, а США - такою, що має військові ознаки.

На цьому тлі Іран оголосив про плани провести спільні військово-морські навчання з Росією. Повідомлення з’явилося через кілька днів після тимчасового закриття Ормузької протоки для військових маневрів.

Аналітики зазначають, що через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти, тож будь-яка дестабілізація в регіоні створює ризики для глобального ринку. Саме ці побоювання й утримують ціни поблизу багатомісячних максимумів.

Крім того, ринок зважує фактор надлишкової пропозиції. Обговорення в рамках ОПЕК+ щодо можливого збільшення видобутку з квітня, а також оцінки аналітиків JP Morgan свідчать, що профіцит нафти може зберегтися до кінця року, якщо виробники не скоротять видобуток.

Паралельно інвестори відстежують хід мирних переговорів між Україною та Росією у Женеві за посередництва США. За словами експертів, будь-які зрушення в цьому геополітичному вимірі також здатні вплинути на нафтову премію за ризик і короткострокову динаміку цін.