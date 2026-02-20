Угроза конфликта США и Ирана впервые за три недели подтолкнула цены на нефть вверх

Мировые цены на нефть выросли и приблизились к первому недельному повышению за последние три недели на фоне усиления геополитического напряжения между Вашингтоном и Тегераном. Инвесторы обеспокоены возможным обострением конфликта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Нефть впервые за три недели пошла вверх

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 25 центов, или на 0,4% - до 71,91 доллара за баррель, тогда как американская нефть WTI выросла на 31 цент, или на 0,5% - до 66,74 доллара.

Накануне цены на нефть достигли максимального уровня за шесть месяцев, что стало следствием сочетания геополитических рисков, сокращения запасов в США и опасений возможных перебоев со снабжением.

Дополнительную поддержку рынку оказали данные Управления энергетической информации, согласно которым запасы сырой нефти в США сократились на 9 млн баррелей на фоне роста переработки и экспорта.

В то же время рост цен сдерживали ожидания по процентным ставкам в США. Аналитики отмечают, что более жесткая монетарная политика может ограничить спрос на нефть, несмотря на традиционно положительное влияние низких ставок на сырьевые рынки.

Геополитика и ключевые факторы

Основным драйвером роста цен стала эскалация напряженности вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегерана будут ждать "серьезные последствия", если в течение 10–15 дней не будет достигнуто соглашение по ядерной программе, которое Иран считает мирным, а США - имеющим военные признаки.

На этом фоне Иран объявил о планах провести совместные военно-морские учения с Россией. Сообщение появилось через несколько дней после временного закрытия Ормузского пролива для военных маневров.

Аналитики отмечают, что через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, так что любая дестабилизация в регионе создает риски для глобального рынка. Именно эти опасения и удерживают цены вблизи многомесячных максимумов.

Кроме того, рынок взвешивает фактор избыточного предложения. Обсуждение в рамках ОПЕК+ по возможному увеличению добычи с апреля, а также оценки аналитиков JP Morgan свидетельствуют, что профицит нефти может сохраниться до конца года, если производители не сократят добычу.

Параллельно инвесторы отслеживают ход мирных переговоров между Украиной и Россией в Женеве при посредничестве США. По словам экспертов, любые подвижки в этом геополитическом измерении также способны повлиять на нефтяную премию за риск и краткосрочную динамику цен.