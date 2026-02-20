Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США предлагают Индии венесуэльскую нефть, чтобы вытеснить российскую с рынка

нефть
США ведут переговоры о поставках нефти из Венесуэлы в Индию / Depositphotos

Соединенные Штаты ведут активные переговоры по поставкам венесуэльской нефти в Индию, пытаясь сократить зависимость страны от российского сырья.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам посла США в Индии Серхио Гор, диверсификация источников энергоносителей стала ключевым условием снижения американских тарифов на индийские товары. Речь идет о временном торговом соглашении, согласно которому пошлины могут быть уменьшены до 18%.

Президент США Дональд Трамп также согласился отменить 25-процентный штрафной сбор после того, как Индия выразила готовность отказаться от закупки российской нефти, которая, по оценкам Вашингтона, помогает финансировать войну против Украины.

Ожидается, что окончательное торговое соглашение между странами будет подписано в ближайшее время. Временные договоренности должны вступить в силу уже в апреле.

После введения западных санкций против энергетического сектора России в 2022 году Индия стала самым крупным покупателем российской морской нефти, пользуясь значительными ценовыми скидками. Это вызвало критику со стороны США и их союзников.

По данным Reuters, Вашингтон еще в прошлом месяце предложил Нью-Дели схему поставок венесуэльской нефти в качестве альтернативы российской. Для этого были выданы лицензии международным трейдерам Vitol и Trafigura на продажу миллионов баррелей венесуэльского сырья.

В США отмечают, что стремятся не только изменить структуру импорта Индии, но и сократить глобальный спрос на российскую нефть.

Напомним, в прошлом месяце Соединенные Штаты предоставили генеральную лицензию индийской компании Reliance Industries, позволяющей напрямую покупать, экспортировать и перерабатывать нефть венесуэльского происхождения без нарушения санкций.

Автор:
Татьяна Гойденко