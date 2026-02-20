США предлагают Индии венесуэльскую нефть, чтобы вытеснить российскую с рынка

Соединенные Штаты ведут активные переговоры по поставкам венесуэльской нефти в Индию, пытаясь сократить зависимость страны от российского сырья.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам посла США в Индии Серхио Гор, диверсификация источников энергоносителей стала ключевым условием снижения американских тарифов на индийские товары. Речь идет о временном торговом соглашении, согласно которому пошлины могут быть уменьшены до 18%.

Президент США Дональд Трамп также согласился отменить 25-процентный штрафной сбор после того, как Индия выразила готовность отказаться от закупки российской нефти, которая, по оценкам Вашингтона, помогает финансировать войну против Украины.

Ожидается, что окончательное торговое соглашение между странами будет подписано в ближайшее время. Временные договоренности должны вступить в силу уже в апреле.

После введения западных санкций против энергетического сектора России в 2022 году Индия стала самым крупным покупателем российской морской нефти, пользуясь значительными ценовыми скидками. Это вызвало критику со стороны США и их союзников.

По данным Reuters, Вашингтон еще в прошлом месяце предложил Нью-Дели схему поставок венесуэльской нефти в качестве альтернативы российской. Для этого были выданы лицензии международным трейдерам Vitol и Trafigura на продажу миллионов баррелей венесуэльского сырья.

В США отмечают, что стремятся не только изменить структуру импорта Индии, но и сократить глобальный спрос на российскую нефть.

Напомним, в прошлом месяце Соединенные Штаты предоставили генеральную лицензию индийской компании Reliance Industries, позволяющей напрямую покупать, экспортировать и перерабатывать нефть венесуэльского происхождения без нарушения санкций.