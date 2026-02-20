Запланована подія 2

США пропонують Індії венесуельську нафту, щоб витіснити російську з ринку

Сполучені Штати ведуть активні переговори щодо постачання венесуельської нафти до Індії, намагаючись скоротити залежність країни від російської сировини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Reuters.

За словами посла США в Індії Серхіо Гор, диверсифікація джерел енергоносіїв стала ключовою умовою для зниження американських тарифів на індійські товари. Йдеться про тимчасову торговельну угоду, відповідно до якої мита можуть бути зменшені до 18%.

Президент США Дональд Трамп також погодився скасувати 25-відсотковий штрафний збір після того, як Індія висловила готовність відмовитися від закупівлі російської нафти, яка, за оцінками Вашингтона, допомагає фінансувати війну проти України.

Очікується, що остаточну торговельну угоду між країнами буде підписано найближчим часом. Тимчасові домовленості мають набути чинності вже у квітні.

Після запровадження західних санкцій проти енергетичного сектору Росії у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, користуючись значними ціновими знижками. Це викликало критику з боку США та їхніх союзників.

За даними Reuters, Вашингтон ще минулого місяця запропонував Нью-Делі схему постачання венесуельської нафти як альтернативу російській. Для цього були видані ліцензії міжнародним трейдерам Vitol і Trafigura на продаж мільйонів барелів венесуельської сировини.

У США наголошують, що прагнуть не лише змінити структуру імпорту Індії, а й загалом скоротити глобальний попит на російську нафту.

Нагадаємо, минулого місяця Сполучені Штати надали генеральну ліцензію індійській компанії Reliance Industries, яка дозволяє напряму купувати, експортувати та переробляти нафту венесуельського походження без порушення санкцій.

Автор:
Тетяна Гойденко