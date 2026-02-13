США дозволили індійській Reliance напряму купувати венесуельську нафту - Reuters

Сполучені Штати надали генеральну ліцензію індійській компанії Reliance Industries, яка дозволяє напряму купувати, експортувати та переробляти нафту венесуельського походження без порушення санкцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на джерела Reuters.

Ліцензія видана U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control та стосується вже видобутої нафти. Передача дозволу може пришвидшити експорт сировини з Венесуели та знизити витрати на нафту для оператора найбільшого у світі нафтопереробного комплексу.

Рішення ухвалене на тлі перегляду санкційної політики США щодо Каракаса після затримання президента Ніколас Мадуро.

Вашингтон заявив про намір послабити обмеження для укладення угоди про постачання нафти обсягом $2 млрд, а також підтримки масштабного плану модернізації нафтової галузі Венесуели.

Венесуельська нафта замінить російську

Раніше цього місяця Reliance придбала 2 млн барелів венесуельської нафти у трейдера Vitol, який разом із Trafigura отримав американські ліцензії на маркетинг і продаж венесуельської нафти.

За даними джерел, прямі закупівлі у Каракаса дозволять індійській компанії економічно вигідно замістити російські поставки, оскільки важка венесуельська нафта продається зі знижкою.

Президент Дональд Трамп на початку місяця скасував 25% штрафний тариф для Індії та заявив, що Нью-Делі може збільшити імпорт нафти зі США та, ймовірно, з Венесуели.

Індійські НПЗ, включно з Reliance, уникають закупівель російської нафти з поставкою у квітні та можуть утриматися від них довше, що, за оцінками учасників ринку, сприятиме укладенню ширшої торговельної угоди між Індією та США.

Раніше Reliance була постійним покупцем венесуельської нафти для свого комплексу глибокої переробки, однак припинила закупівлі на початку 2025 року через санкції США. Компанія управляє двома НПЗ сумарною потужністю близько 1,4 млн барелів на добу.

Зауважимо, Російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.