США разрешили индийской Reliance напрямую покупать венесуэльскую нефть — Reuters

Соединенные Штаты предоставили генеральную лицензию индийской компании Reliance Industries, позволяющей напрямую покупать, экспортировать и перерабатывать нефть венесуэльского происхождения без нарушения санкций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на источники Reuters.

Лицензия выдана US Department of The Treasury Office of Foreign Assets Control и касается уже добываемой нефти. Передача разрешения может ускорить экспорт сырья из Венесуэлы и снизить расходы на нефть для оператора крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса.

Решение принято на фоне пересмотра санкционной политики США по Каракасу после задержания президента Николас Мадуро.

Вашингтон заявил о намерении ослабить ограничения для заключения соглашения о поставках нефти в размере $2 млрд, а также поддержки масштабного плана модернизации нефтяной отрасли Венесуэлы.

Венесуэльская нефть заменит российскую

Ранее в этом месяце Reliance приобрела 2 млн баррелей венесуэльской нефти у трейдера Vitol, который вместе с Trafigura получил американские лицензии на маркетинг и продажу венесуэльской нефти.

По данным источников, прямые закупки у Каракаса позволят индийской компании экономически выгодно заместить российские поставки, поскольку тяжелая венесуэльская нефть продается со скидкой.

Президент Дональд Трамп в начале месяца отменил 25% штрафной тариф для Индии и заявил, что Нью-Дели может увеличить импорт нефти из США и, вероятно, из Венесуэлы.

Индийские НПЗ, включая Reliance, избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле и могут удержаться от них дольше, что, по оценкам участников рынка, будет способствовать заключению более широкого торгового соглашения между Индией и США.

Ранее Reliance была постоянным покупателем венесуэльской нефти для своего комплекса глубокой переработки, однако прекратила закупки в начале 2025 из-за санкций США. Компания управляет двумя НПЗ суммарной мощностью около 1,4 млн баррелей в сутки.

Заметим, Российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно больше скидок, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов с РФ.