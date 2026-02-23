Ціни на нафту впали через нові домовленості США та Ірану та невизначеності щодо мит Трампа

Світові ціни на нафту знизилися приблизно на 1%. Причинами падіння стали очікування нового раунду ядерних переговорів між США та Іраном, що знизило градус напруги на Близькому Сході, а також неочікуване рішення Дональда Трампа щодо чергового підвищення імпортних тарифів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Reuters.

У понеділок вранці ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 76 центів, або 1,06%, до 71 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 75 центів, або 1,10%, до 65,75 долара за барель.

Головною причиною такої динаміки стала заява президента Трампа про підвищення тимчасового тарифу на імпорт з усіх країн з 10% до 15%. Це рішення було оголошене після того, як Верховний суд США заблокував попередню тарифну програму президента.

Аналітики ринку зазначають, що подібні кроки посилюють побоювання щодо уповільнення світового економічного зростання та, як наслідок, падіння попиту на паливо.

На тлі цих подій Китай уже розпочав повну оцінку ситуації та закликав Вашингтон відмовитися від односторонніх обмежень.

Розрядження на Близькому Сході

Зниження цін також підігрівається новинами про майбутній третій раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану, який має відбутися в четвер у Женеві.

Оман, що виступає посередником у процесі, підтвердив готовність сторін до діалогу. Більше того, високопосадовці в Тегерані заявляють про можливість поступок в обмін на скасування санкцій.

Це суттєво послабило премію за ризик, яка минулого тижня підштовхнула ціни вгору на понад 5% через загрозу прямого військового конфлікту.

Прогнози та майбутні ризики

Згідно з оцінками Goldman Sachs, світовий ринок нафти у 2026 році може зіткнутися з профіцитом сировини за умови відсутності масштабних збоїв у постачанні.

Банк підвищив свої короткострокові прогнози через зниження запасів у розвинених країнах, проте застерігає від довгострокових ризиків. Потенційне пом’якшення санкцій проти Ірану та Росії може призвести до розблокування значних обсягів пропозиції на ринку, що здатне спричинити падіння цін у майбутньому.

Наразі інвестори продовжують уважно стежити за дипломатичними зусиллями в Женеві, які можуть докорінно змінити ландшафт енергетичної безпеки світу.

Нагадаємо, Сполучені Штати ведуть активні переговори щодо постачання венесуельської нафти до Індії, намагаючись скоротити залежність країни від російської сировини.