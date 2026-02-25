Нафта злетіла до семимісячного максимуму: загроза війни між США та Іраном утримує ціни на піку

Ціни на нафту у середу, 25 лютого, зафіксувалися поблизу семимісячних максимумів через загрозу військового конфлікту між США та Іраном, який може порушити постачання сировини.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Станом на ранок середи ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,6%, досягнувши позначки $71,20 за барель. Американська нафта WTI продемонструвала аналогічну динаміку, піднявшись до $66,01.

Обидва контракти утримуються біля найвищих рівнів з літа минулого року, реагуючи на розміщення військових сил США в регіоні.

Переговори в Женеві та ультиматуми Трампа

У центрі уваги — третій раунд переговорів між представниками США та Ірану, який має відбутися у четвер у Женеві.

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що угода можлива, але лише за умови пріоритету дипломатії. Дональд Трамп вже попередив про "дуже погані наслідки" у разі відмови Ірану від поступок щодо ядерної та ракетної програм.

Стратеги банку ING зазначають, що невизначеність змушує ринок враховувати значну премію за ризик, роблячи ціни надчутливими до будь-яких новин із Женеви.

Військова ескалація

Напруженість посилюється інформацією про те, що Іран прискорив переговори з Китаєм щодо закупівлі протикорабельних крилатих ракет. Ці системи можуть бути спрямовані проти військово-морських сил США, що зараз зосереджені поблизу іранського узбережжя.

Експерти наголошують, що посилення ударних можливостей Тегерана створює пряму загрозу для навігації у ключовому регіоні-виробнику нафти.

Попри геополітичне ралі, фундаментальні дані свідчать про надлишок сировини. За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США за тиждень зросли на значні 11,43 мільйона барелів.

Це суттєво перевищує прогнози та вказує на те, що світова пропозиція наразі випереджає споживання.

Нагадаємо, світові ціни на нафту 23 лютого знизилися приблизно на 1%. Причинами падіння стали очікування нового раунду ядерних переговорів між США та Іраном, що знизило градус напруги на Близькому Сході, а також неочікуване рішення Дональда Трампа щодо чергового підвищення імпортних тарифів.