Нефтяной кризис в Азии: почему даже рекордный экспорт из США не спасает ситуацию

США бьют рекорды по экспорту сырой нефти и нефтепродуктов в Азию / Depositphotos

Соединенные Штаты бьют рекорды по экспорту сырой нефти и нефтепродуктов в Азию, пытаясь стабилизировать рынок после блокирования Ормузского пролива. Однако объемов оказывается недостаточно для полного покрытия потерь.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

По данным аналитиков Kpler, экспорт сырой нефти из США в апреле и мае достиг рекордных уровней, однако этих объемов не хватает для полной компенсации утраченных поставок с Ближнего Востока.

Показатели экспорта сырой нефти из США в Азию в мае прогнозируются на уровне 3,29 миллиона баррелей в сутки, что примерно втрое выше показателя в январе (1,11 миллиона баррелей в сутки). Несмотря на это, общий объем морского экспорта нефти в Азию в апреле упал до 14,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 24,24 миллиона баррелей в сутки в январе. Такое падение означает потерю около 10 миллионов баррелей в сутки, которые невозможно компенсировать только за счет запасов.

Ситуация с нефтепродуктами аналогична. В апреле экспорт нефтепродуктов из США в Азию вырастет до 386 000 баррелей в сутки по сравнению со 132 000 баррелями в сутки в январе. Однако это не способно заменить потерю более 1,5 миллиона баррелей экспорта продукции в сутки, ранее проходивших через Ормузский пролив. Прогнозируется, что экспорт топлива через пролив в Азию в апреле сократится до 11 000 баррелей в сутки, тогда как в январе этот показатель составил 1,58 миллиона баррелей в сутки.

Для поддержки таких объемов поставок США используют собственные стратегические резервы. Правительство объявило, что с марта по июль предоставит 172 миллиона баррелей сырой нефти в виде ссуды, которую компании должны вернуть позже с процентами. Ожидается, что после июля экспорт может уменьшиться, что создаст дополнительную нагрузку на Азию, если пролив будет оставаться закрытым.

Президент США Дональд Трамп в начале апреля заявил, что импортеры сырой нефти должны "покупать нефть у Соединенных Штатов Америки. У нас ее достаточно".

Но, как отмечает обозреватель по вопросам сырьевых товаров и энергетики Азии Клайд Рассел , Факты свидетельствуют о том, что текущих объемов производства и резервов недостаточно для нужд азиатского рынка.

Кроме того, по росту экспорта также создает риск конкуренции за топливо между внутренними американскими потребителями и иностранными покупателями.

Напомним, 14 апреля Министр энергетики США Крис Райт заявил, что мировые цены на нефть, вероятно, достигнут пика в ближайшие несколько недель после возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Татьяна Ковальчук