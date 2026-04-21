Нафтова криза в Азії: чому навіть рекордний експорт зі США не рятує ситуацію

Сполучені Штати б'ють рекорди з експорту сирої нафти та нафтопродуктів до Азії, намагаючись стабілізувати ринок після блокування Ормузької протоки. Проте обсягів виявляється недостатньо для повного покриття втрат.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

За даними аналітиків Kpler, експорт сирої нафти зі США у квітні та травні досяг рекордних рівнів, проте цих обсягів не вистачає для повної компенсації втрачених поставок з Близького Сходу.

Показники експорту сирої нафти зі США до Азії у травні прогнозуються на рівні 3,29 мільйона барелів на добу, що приблизно втричі вище за показник у січні (1,11 мільйона барелів на добу). Попри це, загальний обсяг морського експорту нафти до Азії у квітні впав до 14,8 мільйона барелів на добу порівняно з 24,24 мільйона барелів на добу у січні. Таке падіння означає втрату близько 10 мільйонів барелів на добу, яку неможливо компенсувати лише за рахунок запасів.

Ситуація з нафтопродуктами є аналогічною. У квітні експорт нафтопродуктів зі США до Азії зросте до 386 000 барелів на добу порівняно зі 132 000 барелів на добу у січні. Однак це не здатне замінити втрату понад 1,5 мільйона барелів експорту продукції на добу, що раніше проходили через Ормузьку протоку. Прогнозується, що експорт палива через протоку до Азії у квітні скоротиться до 11 000 барелів на добу, тоді як у січні цей показник становив 1,58 мільйона барелів на добу.

Для підтримки таких обсягів поставок США використовують власні стратегічні резерви. Уряд оголосив, що з березня по липень надасть 172 мільйони барелів сирої нафти у вигляді позики, яку компанії мають повернути пізніше з відсотками. Очікується, що після липня експорт може зменшитися, що створить додаткове навантаження на Азію, якщо протока залишатиметься закритою.

Президент США Дональд Трамп на початку квітня заявив, що імпортери сирої нафти повинні "купувати нафту у Сполучених Штатів Америки. У нас її достатньо".

Але, як зазначає оглядач з питань сировинних товарів та енергетики Азії Клайд Рассел, факти свідчать про те, що поточних обсягів виробництва та резервів недостатньо для потреб азійського ринку.

Крім того, зростання експорту також створює ризик конкуренції за паливо між внутрішніми американськими споживачами та іноземними покупцями.

Нагадаємо, 14 квітня Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що світові ціни на нафту, ймовірно, досягнуть піку в найближчі кілька тижнів після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.