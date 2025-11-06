Запланована подія 2

Читати українською

Немецкая Knauf произвела первую партию продукции на новом заводе в Тернопольской области и готовится нарастить мощность (ФОТО)

Knauf
В Борщеве строится завод немецкой компании: первая продукция уже изготовлена

В Борщеве Тернопольской области продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта немецкой компании Knauf – строительство завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

По его словам, ООО "Кнауф Гипс Киев" реализует строительство нового завода по производству строительных смесей и гипсокартонных листов, используя местное сырье.

Первая продукция уже изготовлена

Как рассказал Негода, на сегодняшний день построена И очередь завода в городе Борщев по производству сухих строительных смесей.

В августе 2025 года произведена первая партия продукции, а уже в ноябре запланировано нарастить производство продукции до 10 тыс. тонн.

Фото: Тернопольская ОВА
Фото: Тернопольская ОВА

В дальнейшем планируется реализация ІІ очереди на строительство завода по производству гипсокартонных листов.

"Договорились с руководством компании о дальнейшем сотрудничестве для эффективного развития производства и поддержки социальной сферы бизнесом в регионе", - отметил глава Тернопольщины после встречи с техническим директором Knauf Андреем Матяшем и директором по сбыту Александром Старченко.

Фото: Тернопольская ОВА
Фото: Тернопольская ОВА

Это будет второй завод Knauf в Украине. Первый находится в Киеве и сегодня работает на полную мощность. Мощность киевского производства Knauf составляет около 25 млн. м² гипсокартона и 200 тысяч тонн сухих смесей.

О том, что немецкая компания Knauf начинает строительство в Украине нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей стало известно еще 8 января.

Также компания ООО "Кнауф Гипс Скала", которая является подразделением немецкой Knauf, выиграла аукцион Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр) на получение специального разрешения на добычу гипса на Сковятинском месторождении в Тернопольской области.


Автор:
Светлана Манько