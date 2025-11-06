Запланована подія 2

Німецька Knauf виробила першу партію продукції на новому заводі на Тернопільщині і готується наростити потужність (ФОТО)

Knauf
У Борщеві будується завод німецької компанії: першу продукцію вже виготовлено

У місті Борщів Тернопільської області триває реалізація масштабного інвестиційного проєкту німецької компанії Knauf – будівництво заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

За його словами, ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" реалізує будівництво нового заводу з виробництва будівельних сумішей та гіпсокартонних листів, використовуючи місцеву сировину.

Першу продукцію вже виготовлено

Як розповів Негода, на сьогодні побудовано І чергу заводу у місті Борщів з виробництва сухих будівельних сумішей.

У серпні 2025 року вироблено першу партію продукції, а вже у листопаді заплановано наростити виробництво продукції до 10 тис. тон.

Фото: Тернопільська ОВА

У подальшому планується реалізація ІІ черги будівництво заводу з виробництва гіпсокартонних листів.

"Домовились з керівництвом компанії про подальшу співпрацю для ефективного розвитку виробництва та підтримки соціальної сфери бізнесом в регіоні", – зазначив очільник Тернопільщини після зустрічі з технічним директором Knauf Андрієм Матяшем та директором зі збуту Олександром Старченком.

Фото: Тернопільська ОВА

Зауважимо, це буде другий завод Knauf в Україні. Перший розташований у Києві і сьогодні працює на повну потужність. Потужність київського виробництва Knauf близько 25 млн. м² гіпсокартону та 200 тисяч тон сухих сумішей.

Про те, що німецька компанія Knauf починає будівництво в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей, стало відомо ще 8 січня.

Також компанія ТОВ "Кнауф Гіпс Скала", яка є підрозділом німецької Knauf, виграла аукціон Державної служби геології та надр України (Держгеонадр) на отримання спеціального дозволу для видобування гіпсу на Сковʼятинському родовищі у Тернопільській області. 


Автор:
Світлана Манько