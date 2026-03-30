Немецкие города-побратимы направили Киеву очередную партию мощных генераторов (ФОТО)

С начала года немецкие города-побратимы Лейпциг и Гамбург передали Киеву 72 генератора разной мощности. Сегодня в столицу поступила финальная часть партии, которая поможет поддержать работу объектов критической инфраструктуры во время энергетического кризиса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Что получил Киев?

Город Лейпциг в сотрудничестве с Федеральным министерством экономического развития Германии направил 49 генераторов мощностью от 60 до 300 кВт. Также при поддержке берлинского фонда было передано два устройства большой мощности - 280 и 710 кВт. Дополнительно город предоставил 850 метров кабеля для их подключения.

Город Гамбург передал Киеву 21 генератор, мощность которых составляет от 60 до 110 кВт. Вместе с оборудованием поступило 290 м электрического кабеля.

"Эта помощь крайне важна во время энергетического кризиса, который вызвал россия сокрушительными атаками на объекты критической инфраструктуры", - отметил Кличко.

Помощь от партнеров оказывается украинской столице с начала полномасштабной войны. Лейпциг является одним из самых древних городов-побратимов Киева — в этом году сотрудничеству между городами исполняется 65 лет. Полученные источники питания позволят снизить риски для жизнеобеспечения города во время перебоев в энергосистеме.

Напомним, в конце февраля эльгийское агентство Enabel передало Украине четыре генератора суммарной мощностью 1,62 МВт. Эту технику уже получило коммунальное предприятие " Киевтеплоэнерго " для обеспечения нужд столицы.