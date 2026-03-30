Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

50,79

50,59

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Немецкие города-побратимы направили Киеву очередную партию мощных генераторов (ФОТО)

Немецкие города-побратимы направили Киеву мощные генераторы/Фото: vitaliy_klitschko

С начала года немецкие города-побратимы Лейпциг и Гамбург передали Киеву 72 генератора разной мощности. Сегодня в столицу поступила финальная часть партии, которая поможет поддержать работу объектов критической инфраструктуры во время энергетического кризиса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Что получил Киев?

Город Лейпциг в сотрудничестве с Федеральным министерством экономического развития Германии направил 49 генераторов мощностью от 60 до 300 кВт. Также при поддержке берлинского фонда было передано два устройства большой мощности - 280 и 710 кВт. Дополнительно город предоставил 850 метров кабеля для их подключения.

Город Гамбург передал Киеву 21 генератор, мощность которых составляет от 60 до 110 кВт. Вместе с оборудованием поступило 290 м электрического кабеля.

Фото 2 — Немецкие города-побратимы направили Киеву очередную партию мощных генераторов (ФОТО)
"Эта помощь крайне важна во время энергетического кризиса, который вызвал россия сокрушительными атаками на объекты критической инфраструктуры", - отметил Кличко.

Фото 3 — Немецкие города-побратимы направили Киеву очередную партию мощных генераторов (ФОТО)

Помощь от партнеров оказывается украинской столице с начала полномасштабной войны. Лейпциг является одним из самых древних городов-побратимов Киева — в этом году сотрудничеству между городами исполняется 65 лет. Полученные источники питания позволят снизить риски для жизнеобеспечения города во время перебоев в энергосистеме.

Напомним, в конце февраля эльгийское агентство Enabel передало Украине четыре генератора суммарной мощностью 1,62 МВт. Эту технику уже получило коммунальное предприятие " Киевтеплоэнерго " для обеспечения нужд столицы.

Автор:
Татьяна Ковальчук