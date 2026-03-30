Німецькі міста-побратими надіслали Києву чергову партію потужних генераторів (ФОТО)

Від початку року німецькі міста-побратими Лейпциг та Гамбург передали Києву 72 генератори різної потужності. Сьогодні до столиці надійшла фінальна частина цієї партії, яка допоможе підтримати роботу об’єктів критичної інфраструктури під час енергетичної кризи.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Що отримав Київ?

Місто Лейпциг у співпраці з Федеральним міністерством економічного розвитку Німеччини надіслало 49 генераторів потужністю від 60 до 300 кВт. Також за підтримки берлінської фундації було передано два пристрої великої потужності — 280 та 710 кВт. Додатково місто надало 850 метрів кабелю для їх підключення.

Місто Гамбург передало Києву 21 генератор, потужність яких становить від 60 до 110 кВт. Разом із обладнанням надійшло 290 метрів електричного кабелю.

"Ця допомога вкрай важлива під час енергетичної кризи, яку спричинила росія нищівними атаками на об’єкти критичної інфраструктури", — зазначив Кличко.

Допомога від партнерів надається українській столиці від початку повномасштабної війни. Лейпциг є одним із найдавніших міст-побратимів Києва — цього року співпраці між містами виповнюється 65 років. Отримані джерела живлення дозволять зменшити ризики для життєзабезпечення міста під час перебоїв в енергосистемі.

Нагадаємо, наприкінці лютого бельгійське агентство Enabel передало Україні чотири генератори сумарною потужністю 1,62 МВт. Цю техніку вже отримало комунальне підприємство "Київтеплоенерго" для забезпечення потреб столиці.