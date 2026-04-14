Немецкий производитель дронов объявил о расширении сотрудничества с Украиной: что известно

Германия и Украина масштабируют производство дронов /Quantum Systems

Немецкий производитель дронов Quantum Systems объявил об углублении промышленного сотрудничества с Украиной. Компания готовится к созданию двух новых совместных предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила в пресс-релизе, который есть в распоряжении Укринформа.

Сотрудничество с Украиной

У компании уже есть успешный опыт работы на украинском рынке через предприятие Quantum Frontline Industries (QFI). Это первое немецко-украинское совместное производство, созданное в рамках инициативы "Строительство с Украиной".

Сотрудничество с Frontline Robotics позволило оперативно наладить промышленные мощности и обеспечить поставку необходимой техники для нужд обороны.

В настоящее время предприятие масштабирует производство 10 тысяч многоцелевых квадрокоптеров-дронов в Германии для Вооруженных сил Украины и поставило свою первую партию в конце марта 2026 года.

Детали о деятельности двух новых совместных предприятий будут обнародованы после завершения официальных переговоров в Берлине.

О компании Quantum Systems

Как сообщает Dou.ua Quantum Systems основал в 2015 году бывший пилот Бундесвера Флориан Зайбель для производства беспилотных летательных аппаратов двойного назначения. Среди инвесторов компании – венчурный капиталист Петер Тиль, Porsche Automobil Holding SE и Notion Capital.

Самая известная разработка компании – разведывательный БПЛА Vector. Он может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь для передачи видеопотока. В Украине Vector используется с мая 2022 года.

В 2023 году Quantum Systems открыла представительство в Украине, где занимается не только снабжением дронов, но и развитием R&D-центра.

В мае 2025 года стало известно, что Quantum Systems локализовало производство всех деталей для фюзеляжа БпЛА Vector в Украине. Ранее на местных мощностях эти беспилотники только составляли готовые части.

Автор:
Татьяна Бессараб