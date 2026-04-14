Німецький виробник дронів оголосив про розширення співпраці з Україною: що відомо

Німецький виробник дронів Quantum Systems оголосив про поглиблення промислової співпраці з Україною. Компанія готується до створення двох нових спільних підприємств.

Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила в пресрелізі, який є в розпорядженні Укрінформу.

Співпраця з Україною

Компанія вже має успішний досвід роботи на українському ринку через підприємство Quantum Frontline Industries (QFI). Це перше німецько-українське спільне виробництво, створене в межах ініціативи "Будуй з Україною".

Співпраця з Frontline Robotics дозволила оперативно налагодити промислові потужності та забезпечити постачання необхідної техніки для потреб оборони.

Наразі підприємство масштабує виробництво 10 тисяч багатоцільових квадрокоптерів-дронів у Німеччині для Збройних сил України та поставило свою першу партію наприкінці березня 2026 року.

Деталі щодо діяльності двох нових спільних підприємств будуть оприлюднені згодом після завершення офіційних переговорів у Берліні.

Про компанію Quantum Systems

Як повідомляє Dou.ua, Quantum Systems заснував у 2015 році колишній пілот Бундесверу Флоріан Зайбель для виробництва безпілотних літальних апаратів подвійного призначення. Серед інвесторів компанії – венчурний капіталіст Петер Тіль, Porsche Automobil Holding SE та Notion Capital.

Найвідоміша розробка компанії – розвідувальний БпЛА Vector. Він може злітати й приземлятися вертикально, має двигун із низьким рівнем шуму і зашифрований IP-зв'язок для передачі відеопотоку. В Україні Vector використовують з травня 2022 року.

У 2023 році Quantum Systems відкрила представництво в Україні, де займається не лише постачанням дронів, але й розвитком R&D-центру.

У травні 2025 року стало відомо, що Quantum Systems локалізувала виробництво всіх деталей для фюзеляжу БпЛА Vector в Україні. Раніше на місцевих потужностях ці безпілотники лише складали з готових частин.