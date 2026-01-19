Несмотря на запреты на транзитные перевалки, в прошлом году ЕС принял более 200 партий российского LNG

Несмотря на санкционное давление, российский сжиженный газ (LNG) продолжает поступать в европейские порты. По итогам 2025 года страны Евросоюза приняли 207 партий топлива из арктического проекта Yamal LNG. Это всего на 10 поставок меньше, чем годом ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

По оценкам экологов из организации Urgewald, европейские потребители заплатили за этот газ около €7,2 млрд. Львиную долю перевозок обеспечивает флот из 14 специализированных танкеров ледового класса Arc7. Именно эти суда являются "ахиллесовой пяткой", поскольку проект не может функционировать без постоянной работы каждого из судов.

По состоянию на конец 2025 г. все 14 LNG танкеров Arc7 оставались в эксплуатации, несмотря на рост операционных сложностей и санкционных рисков. Отраслевые источники отмечают, что сроки технического обслуживания все чаще переносятся, поскольку третьи стороны избегают сотрудничества с такими судами из-за санкций.

Согласно данным судоходства, крупнейшим оператором перевозок сжиженного газа из Yamal LNG в 2025 году оставалась британская компания Seapeak, выполнившая 101 поставку. Компании Dynagas и MOL/COSCO обеспечили 94 и 78 партий соответственно.

В прошлом году Novatek также нарастил объемы операций вблизи российских берегов, однако они остаются незначительными по сравнению с непосредственно поступающими в ЕС объемами.

Будущее проекта Yamal LNG выглядит туманным. Уже в 2026 году Великобритания планирует полностью запретить предоставление морских услуг по торговле российским LNG. А главный дедлайн наступит 1 января 2027 года, когда ЕС должен ввести полный запрет на импорт российского сжиженного газа.

Аналитики отмечают: " перед Novatek и их партнерами встает вопрос, каким образом обеспечить транспортировку около 200 партий LNG в год, которые направляются в Европу " .

Напомним, в ноябре экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай достиг исторического максимума – поставки выросли более чем вдвое, достигнув 1,6 млн тонн.