- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Попри заборони на транзитні перевалки, торік ЄС прийняв понад 200 партій російського LNG
Попри санкційний тиск, російський скраплений газ (LNG) продовжує надходити до європейських портів. За підсумками 2025 року, країни Євросоюзу прийняли 207 партій палива з арктичного проєкту проєкту Yamal LNG. Це лише на 10 поставок менше, ніж роком раніше.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.
За оцінками екологів з організації Urgewald, європейські споживачі заплатили за цей газ близько €7,2 млрд. Левову частку перевезень забезпечує флот із 14 спеціалізованих танкерів льодового класу Arc7. Саме ці судна є "ахіллесовою п’ятою", оскільки проєкт не може функціонувати без постійної роботи кожного з суден.
Станом на кінець 2025 року всі 14 LNG танкерів Arc7 залишалися в експлуатації, попри зростання операційних складнощів і санкційних ризиків. Водночас галузеві джерела зазначають, що терміни технічного обслуговування дедалі частіше переносяться, оскільки треті сторони уникають співпраці з такими суднами через санкції.
Згідно з даними судноплавства, найбільшим оператором перевезень скрапленого газу з Yamal LNG у 2025 році залишалася британська компанія Seapeak, яка виконала 101 поставку. Компанії Dynagas та MOL/COSCO забезпечили 94 та 78 партій відповідно.
Торік Novatek також наростив обсяги операцій поблизу російських берегів, однак вони залишаються незначними порівняно з обсягами, що безпосередньо надходять до ЄС.
Майбутнє проєкту Yamal LNG виглядає туманним. Вже у 2026 році Велика Британія планує повністю заборонити надання морських послуг для торгівлі російським LNG. А головний "дедлайн" настане 1 січня 2027 року, коли ЄС має запровадити повну заборону на імпорт російського скрапленого газу.
Аналітики зазначають: "перед Novatek та його партнерами постає питання, яким чином забезпечити транспортування близько 200 партій LNG на рік, які наразі спрямовуються до Європи".
Нагадаємо, у листопаді експорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до Китаю сягнув історичного максимуму – поставки зросли більш ніж удвічі, сягнувши 1,6 млн тонн.