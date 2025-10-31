Запланована подія 2

Netflix производит дробление акций 10 до 1 на фоне рыночной стоимости свыше $500 млрд

Netflix
Netflix одобрила второе за 10 лет разделение акций / Freepik

Мировой лидер стриминговой индустрии, компания Netflix, одобрила дробление акций в соотношении 10 к 1. Этот шаг, объявленный в четверг, имеет целью сделать цену акций компании более доступной для сотрудников, участвующих в программе опционов на акции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Это будет второе разделение акций Netflix за последние десять лет после сплита 7 к 1 в июле 2015 года. Ранее, в 2004 году, уже происходило разделение 2 к 1.

Акции стримингового гиганта резко выросли с момента последнего разделения. На момент объявления, рыночная стоимость Netflix превысила $500 миллиардов, что сделало компанию больше, чем Walt Disney Co., Comcast Corp. и Warner Bros. Discovery Inc. вместе взятые. Владелец самого популярного платного стримингового сервиса в мире регулярно превосходит рыночные ожидания по прибыли и опережает медиа-конкурентов.

На закрытии торгов в четверг в Нью-Йорке акции Netflix составляли $1089 и выросли примерно на 3% во время расширенных торгов. Компания входит в десять компаний в индексе S&P 500 с ценой акций выше $1000, а в этом году ее акции выросли на 22%.

Акционеры, зарегистрированные на момент закрытия торгов 10 ноября, получат девять дополнительных акций за каждую хранящуюся акцию. Ожидается, что торговля с учетом сплит начнется на открытии рынка 17 ноября.

Дробление происходит после того, как акции компании потерпели удар в начале этого месяца, упав на 10% после публикации последних финансовых результатов из-за налогового спора с Бразилией и обеспокоенности будущего роста.

"Разделение акций может повысить их оценку, которая снизилась на 19% с июньских максимумов", - отметила аналитик Bloomberg Intelligence Гита Ранганатан.

Она добавила, что улучшение фундаментальных показателей, обусловленное увеличением рекламы, солидным ценообразованием и высокой вовлеченностью, станет большим двигателем многократного расширения.

Напомним, акции Netflix в мае упали в цене после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он введет 100% пошлины на фильмы, сделанные за границей. Самая дорогая в мире компания в сфере развлечений потеряла $20,4 млрд. рыночной капитализации.

Автор:
Татьяна Бессараб