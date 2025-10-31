- Категорія
Netflix проводить дроблення акцій 10 до 1 на тлі ринкової вартості понад $500 млрд
Компанія Netflix, світовий лідер стрімінгової індустрії, схвалила дроблення акцій у співвідношенні 10 до 1. Цей крок, оголошений у четвер, має на меті зробити ціну акцій компанії більш доступною для співробітників, які беруть участь у програмі опціонів на акції.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.
Це буде другий поділ акцій Netflix за останні десять років, після спліту 7 до 1 у липні 2015 року. Раніше, у 2004 році, вже відбувався поділ 2 до 1.
Акції стрімінгового гіганта різко зросли з моменту останнього поділу. На момент оголошення, ринкова вартість Netflix перевищила $500 мільярдів, що зробило компанію більшою, ніж Walt Disney Co., Comcast Corp. та Warner Bros. Discovery Inc. разом узяті. Власник найпопулярнішого у світі платного стрімінгового сервісу регулярно перевершує ринкові очікування щодо прибутку та випереджає медіа-конкурентів.
На закритті торгів у четвер у Нью-Йорку акції Netflix становили $1089 і зросли приблизно на 3% під час розширених торгів. Компанія входить до десяти компаній в індексі S&P 500 з ціною акцій вище $1000, а цього року її акції зросли на 22%.
Акціонери, зареєстровані на момент закриття торгів 10 листопада, отримають дев'ять додаткових акцій за кожну акцію, що зберігається. Очікується, що торгівля з урахуванням спліту розпочнеться на відкритті ринку 17 листопада.
Дроблення відбувається після того, як акції компанії зазнали удару на початку цього місяця, впавши на 10% після публікації останніх фінансових результатів через податкову суперечку з Бразилією та занепокоєння щодо майбутнього зростання.
"Поділ акцій може підвищити їхню оцінку, яка знизилася на 19% з червневих максимумів", - зазначила аналітик Bloomberg Intelligence Гіта Ранганатан.
Вона додала, що поліпшення фундаментальних показників, зумовлене збільшенням реклами, солідним ціноутворенням та високою залученістю, стане більшим рушієм багаторазового розширення.
Нагадаємо, акції Netflix у травні впали у ціні після заяви президента США Дональда Трампа про те, що він запровадить 100% мита на фільми, зроблені за кордоном. Найдорожча у світі компанія у сфері розваг втратила $20,4 млрд ринкової капіталізації.