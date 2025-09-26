Незаконное перемещение товаров по почте: таможня изъяла товаров более чем на 15 млн грн

За 8 месяцев 2025 (с 1 января по 31 августа) украинские таможенники зафиксировали более 1300 правонарушений, связанных с незаконным перемещением товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Общая стоимость изъятых товаров превысила 15 млн. гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

Общее количество нарушений таможенных правил составило 804 случая (484 – при ввозе в Украину, 320 – при вывозе), а еще 512 случаев содержали признаки уголовных правонарушений.

Какие товары пытались переслать?

Чаще правонарушители пытались переслать мобильные телефоны, компьютерную технику, лекарства, культурные и исторические ценности, табачные изделия, а также продукцию с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Наиболее распространенные виды административных правонарушений:

недостоверное декларирование/запрещенные товары (ст. 473 ТКУ) — 542 факта почти на 4,4 млн грн;

сокрытие от контроля/поддельные документы (ст. 483 ТКУ) — 186 фактов более чем на 6,8 млн грн;

недекларирование товаров гражданами (ст. 471 ТКУ) - 66 фактов на сумму свыше 3,9 млн грн.

Каковы последствия правонарушений?

За совершение указанных административных правонарушений предусмотрено наложение взысканий в виде штрафа и/или конфискации товара.

По 512 случаям выявлены признаки уголовных правонарушений. По этим фактам в Службу безопасности Украины направлено 462 сообщения о контрабанде культурных ценностей, оружия, наркотических средств и товаров военного назначения. В Национальную полицию Украины передано 50 сообщений, в том числе о незаконной пересылке янтаря и наркотиков.

Выявленные факты подтверждают необходимость усиления контроля и осведомленности граждан об ответственности за попытки незаконного перемещения товаров, наказуемых штрафом и/или конфискацией.

Напомним, за январь-август 2025 года зафиксировано 828 дел о нарушении таможенных правил. Общая стоимость товаров, ставших предметами правонарушений, превысила 1,59 миллиарда гривен.