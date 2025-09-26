Незаконне переміщення товарів поштою: митниця вилучила товарів на понад 15 млн грн

За 8 місяців 2025 року (з 1 січня по 31 серпня) українські митники зафіксували понад 1300 правопорушень, пов’язаних із незаконним переміщенням товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Загальна вартість вилучених товарів перевищила 15 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Загальна кількість порушень митних правил становила 804 випадки (484 — при ввезенні в Україну, 320 — при вивезенні), а ще 512 випадків містили ознаки кримінальних правопорушень.

Які товари намагалися переслати?

Найчастіше правопорушники намагалися переслати мобільні телефони, комп’ютерну техніку, ліки, культурні та історичні цінності, тютюнові вироби, а також продукцію з порушенням прав інтелектуальної власності.

Найбільш поширені види адміністративних правопорушень:

недостовірне декларування/заборонені товари (ст. 473 МКУ) — 542 факти на майже 4,4 млн грн;

приховування від контролю/підроблені документи (ст. 483 МКУ) — 186 фактів на понад 6,8 млн грн;

недекларування товарів громадянами (ст. 471 МКУ) — 66 фактів на суму понад 3,9 млн грн.

Які наслідки правопорушень?

За вчинення зазначених адміністративних правопорушень передбачено накладення стягнень у вигляді штрафу та/або конфіскації товару.

За 512 випадками виявлено ознаки кримінальних правопорушень. За цими фактами до Служби безпеки України направлено 462 повідомлення про контрабанду культурних цінностей, зброї, наркотичних засобів та товарів військового призначення. До Національної поліції України передано 50 повідомлень, зокрема щодо незаконного пересилання бурштину та наркотиків.

Виявлені факти підтверджують необхідність посилення контролю та обізнаності громадян щодо відповідальності за спроби незаконного переміщення товарів, що карається штрафом та/або конфіскацією.

Нагадаємо, за січень-серпень 2025 року зафіксовано 828 справ про порушення митних правил. Загальна вартість товарів, що стали предметами правопорушень, перевищила1,59 мільярда гривень.