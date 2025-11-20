- Категория
Незаконное пользование прекращено: во Львовской области 667 га земель водного фонда возвращено государству
Жовковская окружная прокуратура одержала победу в суде, обеспечив возвращение государству 667 га земель водного фонда Львовской области, которые годами использовались без надлежащих законных оснований. Речь идет о трех земельных участках на территории Каменка-Бужской и Добротворской общин, где расположено Добротворское водохранилище.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск прокуратуры и признал незаконным пользование одним из предприятий Добротворским водохранилищем и близлежащими участками.
Суть нарушения
Установлено, что предприятие длительное время осуществлял рыбохозяйственную деятельность на землях водного фонда, не имея никаких оформленных правовых оснований. Из-за отсутствия надлежащей документации и договоров, в государственный и местный бюджеты не поступала арендная плата и другие обязательные платежи. Это явилось прямым основанием для вмешательства прокуроров.
Львовская областная прокуратура обеспечила участие в рассмотрении дела, успешно доказав незаконность использования водохранилища. Решением суда рыбохозяйственная деятельность общества на этих землях запрещена, а все 667 га участков подлежат возврату государству.
Ранее сообщалось, что органы прокуратуры Киевской области обеспечили возвращение в государственную собственность 59 гидротехнических сооружений, незаконно находившихся в частной собственности более 30 лет.