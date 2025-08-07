Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Защита культурного наследия: государству возвращены десятки гектаров земли вокруг Музея в Пирогово

ветряная мельница, музей в Пирогово
Экспонат Музея в Пирогово — ветряная мельница из хутора Кудрявый, Сумщина. / Википедия

Офису генерального прокурора удалось остановить коммерческое захват территории вокруг Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово и вернуть в собственность территориальной громады десятки гектаров земли, включая входящие в охранные зоны музея.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Что известно об сделках с землей?

По данным следствия, еще в 2007 году Киевский городской совет, по каденции тогдашнего мэра, неправомерно передал в частную собственность и аренду более 1,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель жилищно-строительным кооперативам под жилую застройку, созданным на подставных лиц.

Органами прокуратуры в суд предъявлено 17 исков о признании недействительными решений Киевсовета и возвращении земель. Все иски удовлетворены. В частности, по информации Офиса генпрокурора, в рамках одного из таких исков удалось вернуть земельный участок площадью 108 га, который был незаконно передан в собственность жилищно-строительному кооперативу.

Кроме того, прокуратура добилась отмены приказа Министерства культуры 2007 года, которым охранные зоны Музея были безосновательно уменьшены с 2 км до 25 м. В настоящее время указанный приказ отменен, а Минкульт обязан установить надлежащие пределы и режимы использования зон охраны Музея в Пирогово. Министерство добровольно решение суда не выполнило, за что на него наложен штраф 5,1 тыс. грн. Как отметили в Офисе Генерального прокурора, это дело является примером последовательной и принципиальной защиты национального культурного наследия Украины.

Напомним, в мае Киевский городской совет обратился в Верховную Раду законодательно урегулировать лозовку с размером площади земельных участков, которые передаются в собственность или использование для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого имущества без проведения конкурса.

Автор:
Татьяна Ковальчук