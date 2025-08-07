Защита культурного наследия: государству возвращены десятки гектаров земли вокруг Музея в Пирогово

Офису генерального прокурора удалось остановить коммерческое захват территории вокруг Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово и вернуть в собственность территориальной громады десятки гектаров земли, включая входящие в охранные зоны музея.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Что известно об сделках с землей?

По данным следствия, еще в 2007 году Киевский городской совет, по каденции тогдашнего мэра, неправомерно передал в частную собственность и аренду более 1,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель жилищно-строительным кооперативам под жилую застройку, созданным на подставных лиц.

Органами прокуратуры в суд предъявлено 17 исков о признании недействительными решений Киевсовета и возвращении земель. Все иски удовлетворены. В частности, по информации Офиса генпрокурора, в рамках одного из таких исков удалось вернуть земельный участок площадью 108 га, который был незаконно передан в собственность жилищно-строительному кооперативу.

Кроме того, прокуратура добилась отмены приказа Министерства культуры 2007 года, которым охранные зоны Музея были безосновательно уменьшены с 2 км до 25 м. В настоящее время указанный приказ отменен, а Минкульт обязан установить надлежащие пределы и режимы использования зон охраны Музея в Пирогово. Министерство добровольно решение суда не выполнило, за что на него наложен штраф 5,1 тыс. грн. Как отметили в Офисе Генерального прокурора, это дело является примером последовательной и принципиальной защиты национального культурного наследия Украины.

Напомним, в мае Киевский городской совет обратился в Верховную Раду законодательно урегулировать лозовку с размером площади земельных участков, которые передаются в собственность или использование для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого имущества без проведения конкурса.