Захист культурної спадщини: державі повернуто десятки гектарів землі навколо Музею в Пирогові

Офісу генерального прокурора вдалося зупинити комерційне загарбання території довкола Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові та повернути у власність територіальної громади десятки гектарів землі, включно з тими, що входять до охоронних зон музею.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Що відомо про оборудки з землею?

За даними слідства, ще у 2007 році Київська міська рада, за каденції тодішнього мера, неправомірно передала у приватну власність та оренду понад 1,5 тис. гектарів сільськогосподарських земель житлово-будівельним кооперативам під житлову забудову, створеним на підставних осіб.

Органами прокуратури до суду пред’явлено 17 позовів про визнання недійсними рішень Київради та повернення земель. Усі позови задоволено. Зокрема, за інформацією Офісу генпрокурора, у межах одного з таких позовів вдалося повернути земельну ділянку площею 108 га, яку було незаконно передано у власність житлово-будівельному кооперативу.

Крім того, прокуратура домоглася скасування наказу Міністерства культури 2007 року, яким охоронні зони Музею було безпідставно зменшено з 2 км до 25 м. Наразі зазначений наказ скасовано, а Мінкульт зобов’язано встановити належні межі і режими використання зон охорони Музею в Пирогові. Міністерство добровільно рішення суду не виконало, за що на нього накладено штраф 5,1 тис. грн. Як зазначили в Офісі Генерального прокурора, ця справа є прикладом послідовного та принципового захисту національної культурної спадщини України.

