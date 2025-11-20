Запланована подія 2

Незаконне користування припинено: на Львівщині 667 га земель водного фонду повернуто державі

Добротвірське водосховище
На Львівщині 667 га земель водного фонду повернуто державі / Офіс Генерального прокурора України

Жовківська окружна прокуратура здобула перемогу в суді, забезпечивши повернення державі 667 га земель водного фонду на Львівщині, які роками використовувалися без належних законних підстав.  Йдеться про три земельні ділянки на території Кам’янка-Бузької та Добротвірської громад, де розташоване Добротвірське водосховище.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генеральногопрокурора.

Господарський суд Львівської області задовольнив позов прокуратури та визнав незаконним користування одним із підприємств Добротвірським водосховищем та прилеглими ділянками.

Суть порушення

Встановлено, що суб’єкт господарювання тривалий час здійснював рибогосподарську діяльність на землях водного фонду, не маючи жодних оформлених правових підстав. Через відсутність належної документації та договорів, до державного та місцевого бюджетів не надходила орендна плата та інші обов’язкові платежі. Це стало безпосередньою підставою для втручання прокурорів.

Львівська обласна прокуратура забезпечила участь у розгляді справи, успішно довівши незаконність користування водосховищем. Рішенням суду рибогосподарську діяльність товариства на цих землях заборонено, а всі 667 га ділянок підлягають поверненню державі.

Раніше повідомлялося, що органи прокуратури Київської області забезпечили повернення у державну власність 59 гідротехнічних споруд, які незаконно перебували у приватній власності понад 30 років.

Автор:
Тетяна Ковальчук