НКРЭКУ повысила тарифы на воду для небытовых потребителей

Новые тарифы на воду для небытовых потребителей водоканалов составят от 19,79 до 70,01 грн/куб. / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для небытовых потребителей ряда водоканалов.

Как пишет Delo.ua, соответствующее решение регулятор принял на заседании 30 декабря, сообщает "Укринформ".

Новые тарифы на воду для небытовых потребителей водоканалов

Отмечается, что с 1 января 2026 будут действовать следующие тарифы на водоснабжение (за 1 кубометр без НДС):

  • Львовводоканал – 11,40 грн;
  • Черновцыводоканал – 13,72 грн;
  • Киевводоканал – 14,14 грн;
  • Днепроводоканал – 15,46 грн;
  • Житомирводоканал – 19,66 грн;
  • Черкассыводоканал – 11,52 грн.

Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):

  • Львовводоканал – 25,27 грн;
  • Черновцыводоканал – 32,10 грн;
  • Киевводоканал – 30,71 грн;
  • Днепроводоканал – 32,77 грн;
  • Житомирводоканал – 39,41 грн;
  • Черкассыводоканал – 22,90 грн.

Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей установлены для Павлоградского производственного управления водно-канализационного хозяйства – 70,01 грн за 1 кубометр. Самый высокий   тариф   на водоотвод – для Никопольского производственного управления водно-канализационного хозяйства (52,25 грн за 1 кубометр).

Всего пересмотрены тарифы 36 водоканалов и АО "Укрзализныця".

Отметим, тарифы на воду для населения остаются без изменений – правительство обратилось в НКРЭКУ об отсрочке их повышения и ищет баланс между интересами потребителей и водоканалов.

Автор:
Светлана Манько