Тарифы на воду в Украине остаются прежними: позиция правительства

Тарифы на воду для населения не меняются / Depositphotos

Тарифы на воду для населения остаются без изменений – правительство обратилось в НКРЭКУ об отсрочке их повышения и ищет баланс между интересами потребителей и водоканалов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

О решении правительства

Правительство обратилось в НКРЭКУ с просьбой отсрочить запланированное повышение тарифов на воду. Позиция Кабмина четкая: в условиях войны население не должно испытывать дополнительное финансовое давление.

В то же время правительство отмечает необходимость найти компромиссное решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности водоканалов, чтобы они могли работать без убытков и долгов.

"Следующий шаг – правительство вместе с НКРЭКУ наработают совместное решение", - подчеркнула Свириденко.

О тарифах на воду

НКРЭКУ начала пересмотр тарифов ряда водоканалов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 1 января 2025г.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения планировали пересмотреть. В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский, который назвал это решение "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством", после чего регулятор отменил предыдущее решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.

Автор:
Ольга Опенько