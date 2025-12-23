Запланована подія 2

Тарифи на воду в Україні залишаються без змін: позиція уряду

вода
Тарифи на воду для населення не змінюються / Depositphotos

Тарифи на воду для населення залишаються без змін - уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування їх підвищення та шукає баланс між інтересами споживачів і водоканалів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Про рішення уряду 

Уряд звернувся до НКРЕКП з проханням відтермінувати заплановане підвищення тарифів на воду. Позиція Кабміну чітка: в умовах війни населення не повинно відчувати додаткового фінансового тиску.

Водночас уряд наголошує на необхідності знайти компромісне рішення, яке збалансує інтереси споживачів та потреби водоканалів, щоб вони могли працювати без збитків і боргів. 

"Наступний крок - уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення", - наголосила Свириденко. 

Про тарифи на воду

НКРЕКП розпочала перегляд тарифів низки водоканалів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 1 січня 2025 року.

Тарифи на водопостачання та водовідведення  для населення планували переглянути. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення "ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом", після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.

Автор:
Ольга Опенько