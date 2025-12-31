НКРЕКП підвищила тарифи на воду для непобутових споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Як пише Delo.ua, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 30 грудня, повідомляє "Укрінформ".

Нові тарифи на воду для непобутових споживачів водоканалів

Зазначається, що з 1 січня 2026 року діятимуть такі тарифи на водопостачання (за 1 кубометр без ПДВ):

Львівводоканал - 11,40 грн;

Чернівціводоканал - 13,72 грн;

Київводоканал - 14,14 грн;

Дніпроводоканал - 15,46 грн;

Житомирводоканал - 19,66 грн;

Черкасиводоканал - 11,52 грн.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

Львівводоканал - 25,27 грн;

Чернівціводоканал - 32,10 грн;

Київводоканал - 30,71 грн;

Дніпроводоканал - 32,77 грн;

Житомирводоканал - 39,41 грн;

Черкасиводоканал - 22,90 грн.

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів встановлено для Павлоградського виробничого управління водно-каналізаційного господарства - 70,01 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення - для Нікопольського виробничого управління водно-каналізаційного господарства (52,25 грн за 1 кубометр).

Всього переглянуті тарифи 36 водоканалів та АТ "Укрзалізниця".

Зауважимо, тарифи на воду для населення залишаються без змін - уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування їх підвищення та шукає баланс між інтересами споживачів і водоканалів.