Новая функция Google: теперь можно настроить приоритетные источники для поиска
Google официально запускает функцию Preferred Sources ("приоритетные источники"), позволяющую пользователям самостоятельно настраивать результаты поиска.
Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Engadget.
Теперь можно выбирать конкретные, или "приоритетные" источники – например, определенный блог или новостной сайт – и видеть их на видном месте в результатах поиска.
Как пользоваться функцией
Надо зайти в Google, ввести запрос, а затем выбрать опцию "приоритетные источники". Там вы можете добавить название издания или сайта, который предпочитаете, и обновить результаты.
Ограничений по количеству источников нет, но следует помнить, что выбор слишком большого количества сайтов может нивелировать смысл функции. Результаты из выбранных источников будут отображаться в разделах "Главные новости" или "Из ваших источников".
Выбранные сайты будут сохранены в вашем аккаунте. Те, кто принимал участие в тестировании, сохранят свои настройки.
Помимо призывов подписываться на страницы в соцсетях, издания теперь смогут поощрять читателей добавлять их в свои приоритетные источники.
Google тестировал эту функцию с июня, и вскоре она станет доступна для англоязычных пользователей в США и Индии. О ее внедрении в других регионах пока не сообщается.
