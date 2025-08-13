Запланована подія 2

Новая функция Google: теперь можно настроить приоритетные источники для поиска

Google внедряет функцию поиска по выбранным источникам / Depositphotos

Google официально запускает функцию Preferred Sources ("приоритетные источники"), позволяющую пользователям самостоятельно настраивать результаты поиска.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Engadget.

Теперь можно выбирать конкретные, или "приоритетные" источники – например, определенный блог или новостной сайт – и видеть их на видном месте в результатах поиска.

Как пользоваться функцией

Надо зайти в Google, ввести запрос, а затем выбрать опцию "приоритетные источники". Там вы можете добавить название издания или сайта, который предпочитаете, и обновить результаты.

Ограничений по количеству источников нет, но следует помнить, что выбор слишком большого количества сайтов может нивелировать смысл функции. Результаты из выбранных источников будут отображаться в разделах "Главные новости" или "Из ваших источников".

Фото 2 — Новая функция Google: теперь можно настроить приоритетные источники для поиска

Выбранные сайты будут сохранены в вашем аккаунте. Те, кто принимал участие в тестировании, сохранят свои настройки.

Помимо призывов подписываться на страницы в соцсетях, издания теперь смогут поощрять читателей добавлять их в свои приоритетные источники.

Google тестировал эту функцию с июня, и вскоре она станет доступна для англоязычных пользователей в США и Индии. О ее внедрении в других регионах пока не сообщается.

Напомним, недавно Google ликвидировал серьезную уязвимость в системе аккаунтов, позволявшей узнать номер телефона пользователя, имея только его адрес Gmail.

Автор:
Татьяна Бессараб