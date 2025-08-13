Стартап искусственного интеллекта Perplexity предложил $34,5 млрд за Google Chrome

Американский стартап в сфере искусственного интеллекта Perplexity неожиданно предложил 34,5 миллиарда долларов за приобретение самого популярного в мире веб-браузера Google Chrome, которым пользуется более трех миллиардов пользователей.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на BBC.

Perplexity заявила, что передача Chrome независимой компании, которая будет сосредоточена на безопасности пользователей, пойдет на пользу всем. Об этом говорится в письме главе Google Сундара Пичаи. В то же время, один из инвесторов назвал это предложение "трюком" и отметил, что сумма предложения слишком низкая. Кроме того, инвестор подчеркнул, что неизвестно, рассматривает ли Google вообще возможность продажи Chrome.

Доминирование Google на рынке поисковых систем и онлайн рекламы оказалось под пристальным вниманием, поскольку технологический гигант много лет был вовлечен в судебные споры в рамках двух антимонопольных дел.

Ожидается, что в текущем месяце федеральный судья США вынесет решение, которое может привести к тому, что Google будет обязана разделить свой поисковый бизнес.

Компания заявила, что обжалует такое решение, назвав идею обособления Chrome "беспрецедентным предложением", которое повредит потребителям и безопасности.

Представитель Perplexity заявил BBC, что их заявка знаменует собой "важное обязательство по открытому Интернету, выбору пользователя и непрерывности для всех, кто выбрал Chrome".

В рамках предложенного поглощения Perplexity заявила, что Google продолжит использовать в качестве поисковой системы по умолчанию в Chrome, хотя пользователи смогут настраивать свои параметры.

Компания заявила, что также будет поддерживать Chromium, широко используемую платформу с открытым кодом, поддерживающую Chrome и другие браузеры, включая Microsoft Edge и Opera.

Приложение Perplexity является одним из растущих игроков в гонке генеративного искусственного интеллекта наряду с более известными платформами, такими как ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. В прошлом месяце компания запустила браузер на базе искусственного интеллекта под названием Comet.

Компания попала в заголовки газет в начале этого года после предложения купить американскую версию TikTok, которую китайский владелец должен продать в сентябре, в противном случае она будет запрещена в США. Perplexity вызвала интерес у технологических гигантов, включая Apple и владельца Facebook, Meta.

Ранее Perplexity представил собственный веб-браузер Comet, который работает на базе искусственного интеллекта и ставит целью изменить правила игры на рынке интернет-поиска. В момент запуска браузер был доступен только подписчикам премиум-плана Perplexity Max ($200 в месяц), а также ограниченному кругу приглашенных из списка ожидания.