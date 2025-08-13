Стартап штучного інтелекту Perplexity запропонував $34,5 млрд за Google Chrome

Американський стартап у сфері штучного інтелекту Perplexity несподівано запропонував 34,5 мільярда доларів за придбання найпопулярнішого у світі веббраузера Google Chrome, яким користується понад три мільярди користувачів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на BBC.

Perplexity заявила, що передача Chrome незалежній компанії, яка зосередиться на безпеці користувачів, піде на користь усім. Про це йдеться в листі до глави Google Сундара Пічаї. Водночас один з інвесторів назвав цю пропозицію "трюком" і зазначив, що сума пропозиції занадто низька. Крім того, інвестор підкреслив, що невідомо, чи Google взагалі розглядає можливість продажу Chrome.

Домінування Google на ринку пошукових систем та онлайн-реклами опинилося під пильною увагою, оскільки технологічний гігант багато років був втягнутий у судові суперечки в рамках двох антимонопольних справ.

Очікується, що цього місяця федеральний суддя США винесе рішення, яке може призвести до того, що Google буде зобов'язано розділити свій пошуковий бізнес.

Компанія заявила, що оскаржить таке рішення, назвавши ідею відокремлення Chrome "безпрецедентною пропозицією", яка зашкодить споживачам та безпеці.

Речник Perplexity заявив BBC, що їхня заявка знаменує собою "важливе зобов’язання щодо відкритого Інтернету, вибору користувача та безперервності для всіх, хто обрав Chrome".

У межах запропонованого поглинання Perplexity заявила, що Google продовжить використовувати як пошукову систему за замовчуванням у Chrome, хоча користувачі зможуть налаштовувати свої параметри.

Компанія заявила, що також підтримуватиме Chromium, широко використовувану платформу з відкритим кодом, яка підтримує Chrome та інші браузери, включаючи Microsoft Edge та Opera.

Додаток Perplexity є одним із зростаючих гравців у гонці генеративного штучного інтелекту, поряд із більш відомими платформами, такими як ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Минулого місяця компанія запустила браузер на базі штучного інтелекту під назвою Comet.

Компанія потрапила в заголовки газет на початку цього року після пропозиції купити американську версію TikTok, яку китайський власник має продати у вересні, інакше вона буде заборонена в США. Perplexity викликала інтерес у технологічних гігантів, включаючи Apple та власника Facebook, Meta.

Раніше Perplexity представив власний веб браузер Comet, який працює на базі штучного інтелекту та ставить за мету змінити правила гри на ринку інтернет-пошуку. На момент запуску браузер був доступний лише передплатникам преміум-плану Perplexity Max ($200 на місяць), а також обмеженому колу запрошених зі списку очікування.