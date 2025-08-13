Нова функція у Google: тепер можна налаштувати пріоритетні джерела для пошуку

Google офіційно запускає функцію Preferred Sources ("пріоритетні джерела"), яка дозволяє користувачам самостійно налаштовувати результати пошуку.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Engadget.

Тепер можна обирати конкретні, або "пріоритетні" джерела — наприклад, певний блог чи новинний сайт — і бачити їх на видному місці в результатах пошуку.

Як користуватися функцією

Потрібно зайти в Google, ввести запит, а потім вибрати опцію "пріоритетні джерела". Там ви можете додати назву видання чи сайту, якому надаєте перевагу, і оновити результати.

Обмежень щодо кількості джерел немає, але варто пам'ятати, що вибір занадто великої кількості сайтів може знівелювати сенс функції. Результати з обраних джерел відображатимуться у розділах "головні новини" або "з ваших джерел".

Обрані сайти будуть збережені у вашому обліковому записі. Ті, хто брав участь у тестуванні, збережуть свої налаштування.

Крім закликів підписуватися на сторінки у соцмережах, видання тепер зможуть заохочувати читачів додавати їх до своїх пріоритетних джерел.

Google тестував цю функцію з червня, і незабаром вона стане доступною для англомовних користувачів у США та Індії. Про її впровадження в інших регіонах наразі не повідомляється.

