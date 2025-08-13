Запланована подія 2

Нова функція у Google: тепер можна налаштувати пріоритетні джерела для пошуку

Google впроваджує функцію пошуку за обраними джерелами / Depositphotos

Google офіційно запускає функцію Preferred Sources  ("пріоритетні джерела"), яка дозволяє користувачам самостійно налаштовувати результати пошуку. 

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Engadget.

Тепер можна обирати конкретні, або "пріоритетні" джерела — наприклад, певний блог чи новинний сайт — і бачити їх на видному місці в результатах пошуку. 

Як користуватися функцією 

Потрібно зайти в Google, ввести запит, а потім вибрати опцію "пріоритетні джерела". Там ви можете додати назву видання чи сайту, якому надаєте перевагу, і оновити результати.

Обмежень щодо кількості джерел немає, але варто пам'ятати, що вибір занадто великої кількості сайтів може знівелювати сенс функції. Результати з обраних джерел відображатимуться у розділах "головні новини" або "з ваших джерел".

Обрані сайти будуть збережені у вашому обліковому записі. Ті, хто брав участь у тестуванні, збережуть свої налаштування.

Крім закликів підписуватися на сторінки у соцмережах, видання тепер зможуть заохочувати читачів додавати їх до своїх пріоритетних джерел.

Google тестував цю функцію з червня, і незабаром вона стане доступною для англомовних користувачів у США та Індії. Про її впровадження в інших регіонах наразі не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно Google ліквідував серйозну вразливістьу системі акаунтів, яка дозволяла дізнатися номер телефону користувача, маючи лише його адресу Gmail.

Автор:
Тетяна Бесараб