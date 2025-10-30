Новые правила борьбы с лудоманией: правительство утвердило требования к организаторам азартных игр

Кабмин усилил системную борьбу со лудоманией (игровой зависимостью). 30 октября утверждено постановление, устанавливающее четкие и обязательные требования для всех организаторов азартных игр. Эти правила направлены на усиление защиты украинцев от неконтролируемого поведения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Главное нововведение – это обязательство бизнеса выявлять признаки игровой зависимости и активно отслеживать поведение своих клиентов. Организаторы азартных игр теперь должны:

мониторить поведение игрока: в случае выявления признаков выраженной зависимости игра для этого лица должна быть остановлена, но выигрыш должен быть выплачен;

в случае выявления признаков выраженной зависимости игра для этого лица должна быть остановлена, но выигрыш должен быть выплачен; блокировать аккаунты по требованию: доступ к аккаунту блокируется по запросу игрока. После блокировки пополнение счета и дальнейшее участие в игре становятся невозможными;

доступ к аккаунту блокируется по запросу игрока. После блокировки пополнение счета и дальнейшее участие в игре становятся невозможными; контролировать лимиты: не допускать игроков к игре без предварительной установки лимитов времени и затрат, а также контролировать, чтобы эти пределы не превышали;

не допускать игроков к игре без предварительной установки лимитов времени и затрат, а также контролировать, чтобы эти пределы не превышали; регулярно информировать игроков: напоминать игрокам в личных кабинетах о времени, проведенном в игре, и суммах расходов, предоставляя возможность продолжить или остановить игру;

напоминать игрокам в личных кабинетах о времени, проведенном в игре, и суммах расходов, предоставляя возможность продолжить или остановить игру; проводить консультации: предоставлять консультации по игровой зависимости и информировать о рисках лудомания во всех залах и на сайтах.

Важным шагом является то, что впервые на нормативном уровне было закреплено определение патологического и проблемного поведения. Четкие критерии позволят своевременно реагировать на опасные изменения в поведении игрока, не допуская клинических признаков проблемы.

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Наталья Деникеева подчеркнула, что новые требования — это ответ государства на проблему, которая годами оставалась без системного регулирования.

"Отныне организатор не может просто наблюдать, когда человек теряет контроль. Он обязан реагировать, прекращать участие игрока, если есть признаки зависимости, и предоставить контакты служб, которые помогут решить проблему", - пояснила она.

