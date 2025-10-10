Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,56

48,38

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госбюджет получил более ₴175 млн от первых новых лицензий PlayCity

азартные игры
Количество лудоманов в реестре возросло втрое / Freepik

Бюджет Украины получил ₴175,2 млн. от первых лицензий, выданных в рамках PlayCity — нового регуляторного механизма для легального рынка азартных игр.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на PlayCity.

В частности, ₴31,2 млн уплатило ООО "УНЛ Геймс" за первый год действия лицензии на онлайн-казино "National Cup/Национальный Кубок".

Еще ₴144 млн поступило от ООО "Ситикод", получившего лицензию на букмекерскую деятельность под брендом Beton.

Несколько других заявок на лицензии находятся на рассмотрении. Это очередной шаг к прозрачному и контролируемому рынку азартных игр, который работает по единым правилам и обеспечивает стабильные поступления в бюджет Украины.

Напомним, в сентябре Кабмин принял новые лицензионные условия для сферы азартных игр, позволяющих государственному агентству PlayCity начать выдачу новых лицензий. Эти правила должны сделать рынок более прозрачным, повысить его ответственность и обеспечить дополнительные поступления в госбюджет около 50 миллионов гривен.

Кроме этого, за три месяца PlayCity взыскало 24 млн грн штрафов за незаконную рекламу казино

Автор:
Татьяна Гойденко