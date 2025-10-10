Госбюджет получил более ₴175 млн от первых новых лицензий PlayCity

Бюджет Украины получил ₴175,2 млн. от первых лицензий, выданных в рамках PlayCity — нового регуляторного механизма для легального рынка азартных игр.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на PlayCity.

В частности, ₴31,2 млн уплатило ООО "УНЛ Геймс" за первый год действия лицензии на онлайн-казино "National Cup/Национальный Кубок".

Еще ₴144 млн поступило от ООО "Ситикод", получившего лицензию на букмекерскую деятельность под брендом Beton.

Несколько других заявок на лицензии находятся на рассмотрении. Это очередной шаг к прозрачному и контролируемому рынку азартных игр, который работает по единым правилам и обеспечивает стабильные поступления в бюджет Украины.

Напомним, в сентябре Кабмин принял новые лицензионные условия для сферы азартных игр, позволяющих государственному агентству PlayCity начать выдачу новых лицензий. Эти правила должны сделать рынок более прозрачным, повысить его ответственность и обеспечить дополнительные поступления в госбюджет около 50 миллионов гривен.

Кроме этого, за три месяца PlayCity взыскало 24 млн грн штрафов за незаконную рекламу казино