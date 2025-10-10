Держбюджет отримав понад ₴175 млн від перших нових ліцензій PlayCity

Бюджет України отримав ₴175,2 млн від перших ліцензій, виданих у рамках PlayCity — нового регуляторного механізму для легального ринку азартних ігор.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на PlayCity.

Зокрема, ₴31,2 млн сплатило ТОВ "УНЛ Геймс" за перший рік дії ліцензії на онлайн-казино "National Cup / Національний Кубок".

Ще ₴144 млн надійшло від ТОВ "Сітікод", що отримало ліцензію на букмекерську діяльність під брендом Beton.

Кілька інших заявок на ліцензії наразі перебувають на розгляді. Це черговий крок до прозорого та контрольованого ринку азартних ігор, який працює за єдиними правилами та забезпечує стабільні надходження до бюджету України.

Нагадаємо, у вересні Кабмін ухвалив нові ліцензійні умови для сфери азартних ігор, що дозволяють державному агентству PlayCity розпочати видачу нових ліцензій. Ці правила мають зробити ринок прозорішим, підвищити його відповідальність та забезпечити додаткові надходження до держбюджету близько 50 мільйонів гривень.

Окрім цього за три місяці PlayCity стягнуло 24 млн грн штрафів за незаконну рекламу казино