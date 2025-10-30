Нові правила боротьби з лудоманією: уряд затвердив вимоги до організаторів азартних ігор

Кабмін посилив системну боротьбу з лудоманією (ігровою залежністю). 30 жовтня затверджено постанову, яка встановлює чіткі та обов'язкові вимоги для всіх організаторів азартних ігор. Ці правила спрямовані на посилення захисту українців від неконтрольованої ігрової поведінки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Головне нововведення — це зобов'язання бізнесу виявляти ознаки ігрової залежності та активно відстежувати поведінку своїх клієнтів. Організатори азартних ігор тепер повинні:

моніторити поведінку гравця: у разі виявлення ознак вираженої залежності, гра для цієї особи має бути зупинена, але виграш повинен бути виплачений;

блокувати акаунти на вимогу: доступ до акаунта блокується за запитом гравця. Після блокування поповнення рахунку та подальша участь у грі стають неможливими;

контролювати ліміти: не допускати гравців до гри без попереднього встановлення лімітів часу та витрат, а також контролювати, щоб ці межі не перевищувалися;

регулярно інформувати гравців: нагадувати гравцям в особистих кабінетах про час, проведений у грі, та суми витрат, надаючи можливість продовжити або зупинити гру;

проводити консультації: надавати консультації щодо ігрової залежності та інформувати про ризики лудоманії у всіх залах та на сайтах.

Важливим кроком є те, що вперше на нормативному рівні було закріплено визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки. Чіткі критерії дозволять своєчасно реагувати на небезпечні зміни в поведінці гравця, не допускаючи клінічних ознак проблеми.

Заступниця міністра цифрової трансформації України, Наталя Денікеєва, підкреслила, що нові вимоги — це відповідь держави на проблему, яка роками залишалася без системного регулювання.

"Відтепер організатор не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль. Він зобов’язаний реагувати, припиняти участь гравця, якщо є ознаки залежності, і надати контакти служб, які допоможуть вирішити проблему", — пояснила вона.

Нагадаємо, державне агентство PlayCity заблокувало 33 акаунти в TikTok з незаконною рекламою азартних ігор. Профілі мали понад 365 тисяч підписників.