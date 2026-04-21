Новые правила кибербезопасности: как будут проверять госорганы и критическую инфраструктуру

В Украине была введена единая система оценки киберзащиты для государственных органов и критической инфраструктуры. Она предусматривает четкие критерии проверки, пятиуровневую шкалу и правило критического звена, по которому низкий показатель по одному направлению может определить общее состояние безопасности.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Соответствующий приказ №285 утверждает пакет документов, позволяющий организациям самостоятельно оценивать свой уровень киберзащиты или проходить внешнюю проверку.

Система основана на шести ключевых функциях:

управление

идентификация

защита

обнаружение

реагирование

восстановление

Оценка рассчитывается как средневзвешенный показатель, при этом наибольший вес имеют защиту и обнаружение киберугроз.

Ключевое нововведение - принцип "критического звена":

если хотя бы один показатель ниже 20%

общее состояние киберзащиты автоматически определяется как критическое

Также введена пятиуровневая шкала зрелости — от 0 до 4, которая учитывает не только наличие защиты, но и уровень ее внедрения в процессы.

Результаты оценки будут оформляться в стандартизированном отчете, содержащем:

итоговые показатели

выявленные риски

рекомендации по повышению уровня защиты

Это должно унифицировать подход к проверкам и упростить контроль со стороны государства.

Новые правила будут применяться к:

органов государственной власти

операторов критической инфраструктуры

субъектов, ответственных за кибербезопасность

Напомним, в 2025 году в Украине зафиксировали около 6000 кибератак на государственные органы и критическую инфраструктуру , что свидетельствует о росте киберугроз.