Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новые правила кибербезопасности: как будут проверять госорганы и критическую инфраструктуру

киберзащита
В Украине ввели новые правила оценки киберзащиты для госорганов и критической инфраструктуры / Depositphotos

В Украине была введена единая система оценки киберзащиты для государственных органов и критической инфраструктуры. Она предусматривает четкие критерии проверки, пятиуровневую шкалу и правило критического звена, по которому низкий показатель по одному направлению может определить общее состояние безопасности.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Соответствующий приказ №285 утверждает пакет документов, позволяющий организациям самостоятельно оценивать свой уровень киберзащиты или проходить внешнюю проверку.

Система основана на шести ключевых функциях:

  • управление
  • идентификация
  • защита
  • обнаружение
  • реагирование
  • восстановление

Оценка рассчитывается как средневзвешенный показатель, при этом наибольший вес имеют защиту и обнаружение киберугроз.

Ключевое нововведение - принцип "критического звена":

  • если хотя бы один показатель ниже 20%
  • общее состояние киберзащиты автоматически определяется как критическое

Также введена пятиуровневая шкала зрелости — от 0 до 4, которая учитывает не только наличие защиты, но и уровень ее внедрения в процессы.

Результаты оценки будут оформляться в стандартизированном отчете, содержащем:

  • итоговые показатели
  • выявленные риски
  • рекомендации по повышению уровня защиты

Это должно унифицировать подход к проверкам и упростить контроль со стороны государства.

Новые правила будут применяться к:

  • органов государственной власти
  • операторов критической инфраструктуры
  • субъектов, ответственных за кибербезопасность

Напомним, в 2025 году в Украине зафиксировали около 6000 кибератак на государственные органы и критическую инфраструктуру , что свидетельствует о росте киберугроз.

Автор:
Лариса Крупко