Новые возможности ГАР: заработал еще один функционал для сельхозпроизводителей

В Государственном аграрном реестре (ГАР) заработал новый функционал, позволяющий агропроизводителям получить статус активного сельхозпроизводителя и формировать электронные выписки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

По словам замминистра Дениса Башлыка, развитие ГАР — это важный шаг на пути к евроинтеграции. В будущем именно через эту систему будут предоставляться все европейские средства в поддержку агросектора.

Что дает статус "активного сельхозпроизводителя"?

Этот статус подтверждает, что аграрий ведет минимальную сельскохозяйственную деятельность. Он присваивается автоматически на основе данных из государственных реестров. Статус учитывает:

наличие земельных участков;

выращивание культур;

регистрацию животных или агротехники;

представление статистической отчетности.

Для юридических лиц дополнительно учитываются соответствующие коды видов экономической деятельности (КВЭД). Хотя этот статус не влияет на участие в программах, в будущем он станет обязательным для получения государственной и европейской поддержки.

Электронные подъемники и будущее ДАР

Чтобы подтвердить регистрацию и статус в системе, пользователи могут получить электронную выписку, имеющие уникальный номер для верификации. Это обеспечивает прозрачность и удобство.

ГАР развивается как модульная система, которая уже интегрировала семь государственных реестров и помогла распределить более 8 млрд грн по 50 программам поддержки. Следующий шаг – создание интегрированной системы администрирования и контроля (IACS), которая должна заработать в Украине с 1 января 2027 года. Эта система, обязательная для стран ЕС, поможет управлять выплатами в рамках Совместной аграрной политики.

Минэкономики призывает всех еще не зарегистрированных аграриев присоединяться к системе и обновлять свои данные.

Напомним, Кабмин расширил программу господдержки для агропроизводителей, работающих на орошаемых землях в прифронтовых регионах. Теперь дотации смогут получить не только фермеры, но и организации водопользователей.